So waren die Oscars: Alle Gewinner und Highlights im Überblick

Ein Hund, ein Nackter, etwas Weltpolitik, etwas pinker Glitzer - und ein großer Gewinner des Abends: So lassen sich die Oscars 2024 zusammenfassen. Letzterer ist ganz klar "Oppenheimer" von Christopher Nolan. Das Historiendrama hat gleich sieben Oscars abgeräumt, darunter die Auszeichnung als bester Film sowie für die besten Haupt- und Nebendarsteller (Cillian Murphy oder Robert Downey Jr.).

Nominiert war der Film in 13 Kategorien und hat damit in über der Hälfte davon gewonnen. Er verpasste aber die Chance, einen Rekord aufzustellen: Wenn "Oppenheimer" zwölf oder mehr Oscars gewonnen hätte, wäre er der erfolgreichste Film bei den Awards jemals gewesen. Diesen historischen Platz teilen sich nun weiterhin drei Filme: "Ben Hur", "Titanic" und "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" mit je elf Oscars.

Kein Oscar für Hüller, Çatak oder Wenders

Gleich drei deutsche Filmschaffende konnten dieses Jahr auf einen Oscar hoffen, darunter Sandra Hüller als beste Schauspielerin. Sie war seit 86 Jahren die erste Deutsche, die als beste Schauspielerin nominiert war – und zwar mit einem Film, in dem sie nur Englisch und Französisch spricht. Außerdem waren die Filme der beiden Regisseure Ilker Çatak ("Das Lehrerzimmer", Kandidat für Deutschland) und Wim Wenders ("Perfect Days", Kandidat für Japan) als bester internationaler Film nominiert.

Doch alle drei gingen leer aus: Beste Hauptdarstellerin wurde Emma Stone für ihre Rolle als Bella Baxter in "Poor Things", bester internationaler Film "The Zone of Interest" von Regisseur Jonathan Glazer, der für Großbritannien ins Rennen ging. Ein Trostpflaster für Sandra Hüller: Auch in "The Zone of Interest" war sie Hauptdarstellerin und kann sich somit mit dem Team über zwei Oscars für den Film freuen. In "The Zone of Interest" stand sie als seine Ehefrau gemeinsam mit Christian Friedel vor der Kamera, der den KZ-Kommandanten Rudolf Höß spielte. Der Film gewann ebenfalls in der Kategorie bester Ton.

Jimmy Kimmel scherzt über deutschen Humor

Es war das erste Mal überhaupt, dass drei fremdsprachige Filme für den besten Film nominiert waren, zwei davon mit Hüller in der Hauptrolle. Sie selbst sagte dazu vor der Verleihung auf dem roten Teppich "Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wahr ist!"

Auch Host Jimmy Kimmel sprach sie in seiner Eröffnungsrede an: "Sandra Huler", wie er Hüller mit amerikanischem Akzent ausspricht, spiele in 'Anatomie eines Falls‘ eine Frau, die wegen Mordes an ihrem Ehemann vor Gericht steht, und in 'The Zone of Interest‘ eine Nazi-Hausfrau, die in der Nähe von Auschwitz lebt. "Während dies für amerikanische Kinobesucher sehr schwere Themen sind, nennt man sie in Sandras Heimat Deutschland Rom-Coms", scherzte er.

Ryan Gosling for Halftime Show?

Obwohl der Film "Barbie" nur eine Trophäe gewann, und zwar für den besten Song mit Billie Eilishs "What Was I Made For?", wurde doch immer wieder pinker Glitzer verstreut in den dreieinhalb Stunden Oscar-Verleihung. Nach Meinung vieler hätte die Regisseurin für einen Oscar nominiert werden sollen, sagte Kimmel zu Beginn. Als das Publikum applaudiert, scherzte er in Richtung der Academy: "Klatscht nicht, ihr habt nicht für sie gestimmt!"

Später performte Ryan Gosling in pinkem Glitzeranzug eine Rock-Version seines Ohrwurms "I'm Just Ken" aus dem "Barbie"-Soundtrack. Aber Ryan Gosling wollte nicht nur den Kens eine Bühne geben, sondern auch den Barbies: Zwischendurch hielt er auch Regisseurin Greta Gerwig und Hauptdarstellerin Margot Robbie das Mikrofon unter die Nase. Auf Social Media wird der Barbie-Hype damit erneut angefacht: Manche sind der Meinung, das war der "beste Oscar-Moment", andere fordern, Ryan Gosling sollte doch nächstes Jahr die Halftime Show des Superbowls bestreiten.

John Cena kommt nackt auf die Bühne

Inwiefern ein nackter Schauspieler auf der Bühne auch was mit "Barbie" zu tun hatte, darüber wird noch spekuliert. Schauspieler John Cena entschied sich, als Laudator für die Kategorie "Bestes Kostümdesign" ganz ohne Kostüm zu erscheinen, nämlich ausgezogen bis auf ein paar Birkenstocks an seinen Füßen und einem Umschlag in der Hand, mit dem er das Nötigste verdeckte.

Aber warum Birkenstocks? Eine Theorie in den sozialen Medien: In der Kategorie Kostümdesign war auch "Barbie" nominiert. Margot Robbie wird im Film an einer Stelle von "Weird Barbie" vor die Wahl gestellt: Will sie High Heels tragen oder Birkenstocks? Will sie zurück ins alte unbeschwerte Barbie-Leben oder will sie "Die Wahrheit über das Universum" erfahren, das vom Patriarchat geprägt ist? Die Sandalen, die ursprünglich einen Öko-Ruf haben, erleben seitdem einen Hype in den USA, auch Margot Robbie trug sie außerhalb des Films. Der deutsche Sandalen-Hersteller nutzte die Hochphase für seinen Börsengang, die Aktie floppte aber erst einmal.