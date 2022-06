Toter Bub aus der Donau: Polizei sucht Spuren bei Vohburg

Es war ein grausiger Fund, den ein Kanufahrer am 19. Mai auf der Donau bei Vohburg im Landkreis Pfaffenhofen machte: Der Mann zog eine eingepackte Kinderleiche an Land. Der tote Bub muss bereits eine längere Zeit im Wasser gelegen sein.

Suche mit Spürhunden, Sonargerät und Unterwasser-Drohne

Wer der Bub ist und wie er ums Leben kam, ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt derweil unter Hochdruck und hat nun eine weitere groß angelegte Suchaktion gestartet - mit Beamten der Kriminalpolizei, der Spurensicherung, Hundeführern und Kräften des Technischen Hilfswerks. Ausgestattet mit einem Sonargerät und einer Unterwasser-Drohne suchen die Einsatzkräfte in der Donau nach Hinweisen. Leichenspürhunde sollen an der Staustufe angeschwemmtes Material in einem Container durchsuchen.