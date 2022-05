Mysteriöser Leichenfund in Donau: Kanufahrer entdeckt Körper

Ein Kanufahrer hatte vergangenen Donnerstag nicht identifizierbare Teile in der Donau treiben sehen. Mit seinem Paddel hat er sie an Land gebracht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war aufgrund des Zustandes zunächst unklar, ob es sich dabei um einen menschliche Überreste handelt.

Noch keine Erkenntnisse zur Leiche

Mittlerweile konnte durch die Untersuchungen im Gerichtsmedizinischen Institut in München zweifelsfrei bestätigt werden, dass es eine Leiche ist. Es liegen bisher keine Erkenntnisse zu der verstorbenen Person vor, weder Geschlecht noch Todesursache, geschweige denn die Identität.

Einsatzkräfte, darunter auch Taucher, suchten am Wochenende die Wasserfläche und den Uferbereich der Donau ab. Hinweise, die zur Aufklärung in dem Fall beitragen könnten, wurden dabei nicht gefunden. Jetzt setzt die Kriminalpolizei Ingolstadt auf das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchungen. Diese werden am Montag im Laufe des Tages erwartet.