Durchsuchungen bei BMW in München

Die Geschäftsräume des Autobauers BMW in München und im österreichischen Steyr sind im Rahmen eines Rechtshilfeersuchens aus Südkorea durchsucht worden. Hintergrund sind bereits 2018 bekannt gewordene Undichtigkeiten an Abgasrückführungsmodulen, teilte ein BMW-Sprecher mit.

BMW-Besitzer in Südkorea stellten Strafanzeige

Wegen eines Fahrzeug-Rückrufs hatten 2018 mehrere BMW-Besitzer in Südkorea Strafanzeige gegen den deutschen Autobauer gestellt. Der Rückruf sei zu spät veranlasst worden, so der Vorwurf. Nachdem 30 Wagen in Brand geraten waren, hatte BMW in Südkorea damals 100.000 Dieselmodelle in die Werkstätten zurückgerufen.

Auch in Europa waren hunderttausende Fahrzeuge von dem Rückruf betroffen. Wie der BMW-Sprecher erklärte, war das Ermittlungsverfahren in Südkorea im vergangenen Monat eingestellt worden.