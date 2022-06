Prozess Depp vs. Heard: Geschworene einigen sich auf Urteil

Es geht um sexuellen Missbrauch, körperliche Gewalt, Lügen und Drogenexzesse. Im Prozess zwischen Hollywood-Star Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard haben sich die Geschworenen offenbar auf ein Urteil geeinigt. Wie mehrere US-Medien berichten, ist die Entscheidung der siebenköpfigen Jury in Fairfax im US-Bundesstaat Virginia gefallen. Die Geschworenen einigten sich demnach zudem über ein Urteil über die von Heard eingereichte Gegenklage - das Urteil soll am Mittwoch um 15 Uhr Ortszeit (21 Uhr MEZ) verkündet werden.

Depp beschuldigt Heard der Verleumdung

Depp beschuldigt Heard, in einem 2018 von der "Washington Post" veröffentlichten Kommentar zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Dies habe seinem Ruf geschadet. Zum Auftakt des Prozesses hatte der Hollywood-Star im Zeugenstand erklärt, er wolle "die Wahrheit" ans Licht bringen und seinen Ruf wiederherstellen. Wegen Verleumdung verlangt er seine Ex auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz. Heard pocht in einer Gegenklage auf 100 Millionen Dollar.

Heard und Depp werfen sich gegenseitig Gewalttätigkeit vor

Heard hatte ausgesagt, Depp habe sie mehrere Male körperlich und sexuell attackiert. Depp bestreitet, jemals gewalttätig gegenüber Heard gewesen zu sein. Vielmehr sei sie die Aggressive in ihrer Beziehung gewesen. Beide warfen sich gegenseitig vor, die Karriere des jeweils anderen zerstört zu haben.

Jury muss über zwei Fragen bestimmen

Die Jury muss nicht nur darüber befinden, ob es Misshandlungen gegeben hat, sondern auch darüber, ob Heards Zeitungsbeitrag rechtlich als Verleumdung eingestuft werden kann. Die Geschworenen haben über drei Tage und etwa zwölf Stunden beraten und sind zu einem einstimmigen Urteil gelangt. Es soll noch am Abend verkündet werden.