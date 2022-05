Starkregen und Hagel in Bayern – Überflutungen in Füssen

Weiße Straßen im Mai: Im Allgäu ist ein Unwetter mit Hagel und starkem Regen niedergegangen. Es habe vor allem im Ostallgäu, darunter in Füssen, mehrere Einsätze gegeben, Tiefgaragen oder Keller seien mit Wasser vollgelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Mitteilungen über Verletzte gab es zunächst nicht.

Die Feuerwehr zählte in Füssen rund 120 Einsätze. Unter anderem drangen Wassermassen in einen Kindergarten und ins Eisstadion ein. Vier Hotels mussten nach Angaben von Bürgermeister Maximilian Eichstetter teilweise evakuiert werden, "weil das Wasser von oben reingedrückt hat und von unten, also sehr herausfordernd". Eichstetter zeigte sich erleichtert, dass es nach derzeitigem Stand bei Sachschäden geblieben sei.

Unwetterwarnung für Teile Bayerns

Aus einigen oberbayerischen Orten wurden ebenfalls teils schwere Niederschläge gemeldet, etwa aus dem Großraum München. Berichte über Schäden lagen zunächst nicht vor.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor eine Unwetterwarnung für Teile Bayerns herausgegeben. Möglich sind demnach Starkregen, Hagel und orkanartige Böen. Welche Gebiete des Freistaats aktuell betroffen sind, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen. In der Nacht soll die größte Gefahr dann langsam vorbei sein.