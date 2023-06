Tausende Teilnehmer feiern Christopher Street Day in München

Der erste Lastwagen startete den Motor um kurz nach 12 Uhr am Münchner Mariahilfplatz. Seit dem Morgen hatten sich dort bereits über 180 Gruppen versammelt, um entweder auf einem der zahlreichen Wägen oder zu Fuß an der Pride Parade teilzunehmen. Auf dem Weg über die Isar wurde es dann immer voller und dichter. Lastwagen von Parteien, Münchner Firmen und LGBTQI-Initiativen mit lauter Musik und tanzenden Insassen mussten immer wieder anhalten. Zu Zwischenfällen kam es laut Polizei aber nicht.

Während der Veranstaltungen sind an den beiden Tagen mehr als 250 Polizeibeamte im Einsatz. Am vergangenen Wochenende war in Wien ein Terroranschlag auf die dortige Regenbogenparade vereitelt worden.

Habenschaden: "Delikte gegen Queere versiebenfacht"

Die ausgelassene Stimmung dürfe über die grundsätzliche Entwicklung im Freistaat nicht hinwegtäuschen, betonte Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne): "Zwischen 2010 und 2021 haben sich Delikte gegen queere Menschen versiebenfacht." Derzeit stehe viel auf dem Spiel, was Generationen von Aktivisten erkämpft hätten. "Gleichstellung und Akzeptanz müssen ernst gemeint sein. Sie brauchen Überzeugung. Sie brauchen eine klare Haltung", betonte Habenschaden, die anstelle von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) die offizielle Rede der Stadt hielt.

Sie forderte deshalb ebenso wie die Demonstranten einen queeren Aktionsplan in Bayern. CSDs in ganz Bayern hatten sich mit dieser Forderung zusammengeschlossen - in allen anderen Bundesländern gibt es einen solchen bereits.

Hauptbühne auf dem Marienplatz

Beim Straßenfest rund um den Marienplatz wurde bei bestem Wetter zu Live-Musik gefeiert, nachts soll die Party beim "Rathaus Clubbing" im neuen Rathaus weitergehen. Das begleitende Straßenfest findet bis Sonntag statt. Um mehr Platz zu gewinnen, ist die Party-Area vom Rindermarkt auf den Odeonsplatz umgezogen. Die Hauptbühne steht auf dem Marienplatz. Am morgigen Sonntag wird dort unter anderem Tom Neuwirth auftreten, der 2014 als Conchita Wurst den Eurovision Song Contest gewonnen hat.

Die CSU ist bei den Infoständen dabei

In der ganzen Innenstadt gibt es Infostände. Auch die CSU wird dort vertreten sein, es gibt unter anderem eine Diskussion mit CSU-Sozialministerin Ulrike Scharf zum angespannten Verhältnis der Partei und der Community. Die Teilnahme mit einem CSU- Wagen an der Parade wurde abgelehnt, weil das Grundsatzprogramm der Partei nicht zu den Zielen passe, für welche die Parade stehe, heißt es bei den Organisatoren. Mit der Diskussion um die Drag-Lesung, die kürzlich in der Münchner Stadtbibliothek stattgefunden hatte und von der CSU heftig kritisiert wurde, habe die Ablehnung hingegen nichts zu tun.

CSD Würzburg: Besorgter Blick zum Rechtsbündnis in Italien

Auch in Würzburg wird an diesem Wochenende der Christopher-Street-Day gefeiert. Über 1.000 Teilnehmer zogen heute durch die Stadt. In diesem Jahr steht der CSD unter dem Motto "One world equal love", also "Eine Welt, gleiche Liebe". Dabei blicken die Organisatoren auch über den Tellerrand, etwa nach Italien. "Dort befürchten viele LSBTIQ*-Aktivist:innen, dass nach dem Wahlergebnis des Rechtsbündnisses um Giorgia Meloni ihre Freiheiten wieder eingeschränkt werden", heißt es im Flyer zum Würzburger CSD.

Die CSD-Parade startete in Würzburg um 12 Uhr am Hauptbahnhof und zog dann durch die Innenstadt. Der Zug verlief laut Polizei ebenfalls ohne Zwischenfälle. Seit 14 Uhr findet ein Straßenfest mit Bühnenprogramm statt. Am Abend endet der CSD-Tag mit einer Aftershowpary im Club Labyrinth, am Sonntag mit einem queeren Gottesdienst auf der Wiese hinter dem Zeller Tor.