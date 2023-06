Drag-Lesung für Kinder: 500 Menschen für ein buntes München

Im lila Prinzenkostüm und weißem Kleid

Dragking "Eric Big Clit" kam in einem lila Prinzenkostüm zu der Lesung. Dragqueen Vicky Voyage erschien in langem, weißem Kleid und weißer Perücke. Der Dragking las den Kindern die Geschichte "Der Junge im Rock" vor, später folgten noch Ausschnitte aus dem New-York-Times-Kinderbuch-Bestseller "Ein Tag im Leben von Marlon Bundo", sowie aus "Flora und der Honigkuss" und "Puppen sind doch nichts für Jungen". Die Bilderbücher thematisieren zum Beispiel Patchwork- und Regenbogen-Familien, aber auch, wie einengend und belastend geschlechterspezifische Kleidung und Spielzeug für Kinder sein kann.

Die junge Autorin Julana Gleisenberg erschien nicht zu der Veranstaltung. Sie sollte eigentlich aus ihrem Buch "Julana, endlich ich" vorlesen, in dem sie ihre Transidentität thematisiert. Die Kinder nahmen rege an der Lesung teil, stellen Fragen und erzählten dem Dragking und der Dragqueen aus ihrem Alltag.

Politiker kritisieren Lesung

Schon im Vorfeld hatten konservative und rechtspopulistische Politiker die Veranstaltung kritisiert. Die Münchner CSU störte sich vor allem an den Namen der Dragkünstler. Hubert Aiwanger von den Freien Wählern sah gar Kindswohl gefährdet und einen Fall fürs Jugendamt. Die AfD hatte für ihre Gegen-Demonstration Plakate mit dem Text "Hände weg von unseren Kindern! Genderpropaganda verbieten!" im Stadtgebiet aufgehängt.

Strafanzeige gegen AfD-Plakat

Wegen dieser Plakate haben sowohl die Linke in Bayern als auch ein Münchner Pfarrer Strafanzeige gegen die Bayern-AfD erstattet - unter dem Vorwurf der Volksverhetzung. Der Text im Zusammenhang mit dem Bild nehme offen Anleihen an antisemitischen Karikaturen der NS-Zeit, teilte die Partei mit. Der katholische Priester Wolfgang Rothe sagte gegenüber dem BR: "Mir war sofort klar, dass ich Anzeige erstatten muss". Zumal die Plakate unweit der Kirche hingen, in der er Gottesdienst feiert. Gerade Christen, so sagt er, müssten bei "Hass und Hetze gegen queere Menschen" endlich klare Kante zeigen.

Münchner Stadtbibliothek will Vielfalt

Die Münchner Stadtbibliothek hatte die Kritik von CSU, Freien Wählern und der AfD zurückgewiesen. Das breit aufgestellte Programm richte sich an eine vielfältige Stadtgesellschaft, hieß es in einer Stellungnahme. Auch die Landesarbeitsstelle Aktion Jugendschutz äußerte sich positiv über die Lesung. Zwar seien die Namen der Drag-Künstler missverständlich, doch das sei Kindern egal, so ein Sexualpädagoge.

Nicht die erste Drag-Lesung

Dass Drag-Künstler Kindern Bücher vorlesen, ist keine neue Idee. Schon letztes Jahr gab es in der Münchner Stadtbibliothek laut eigener Aussage eine Drag-Lesung. Damals störte sich aber nach Angaben der Stadtbibliothek kaum einer daran.