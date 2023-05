Geplante Drag-Lesung für Kinder sorgt für Kulturkampf in München

Drag-Lesung: Aiwanger und Huber poltern auf Twitter

Zuvor hatte sich Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auf Twitter entsetzt gezeigt und mit Beleidigungen gegen die Grünen geschossen: "Kinder mit sowas zu konfrontieren ist Kindeswohlgefährdung, nicht 'Weltoffenheit', Ihr grünen Spinner! Eric Große Kli…'liest ja nur nette Märchen vor?'. Der Name spricht für sich. Ihr seid eine Gefahr für unser Land wenn Ihr sowas gut findet!", twitterte Aiwanger.

CSU-Generalsekretär Martin Huber schrieb am vergangenen Mittwoch auf Twitter: "Lasst Kinder einfach Kinder sein… Vierjährige sollten mit Bauklötzen oder Knete spielen und nicht mit woker Frühsexualisierung indoktriniert werden." Die CSU-Fraktion im Bezirksausschuss Bogenhausen möchte laut "Bild"-Zeitung einen Dringlichkeitsantrag einbringen und den OB auffordern, die Veranstaltung zu unterbinden. Auch die Landtags-AfD fordert auf Twitter eine Absage: "Diesem Treiben können wir nicht taten- und wortlos zusehen." Kinder müssten vor Frühsexualisierung und solch linker Ideologien geschützt werden!"

Grüne: CSU sollte Christopher-Street-Day meiden

Die Grünen im Münchner Rathaus sind konträrer Meinung. Die geplante Veranstaltung bewege sich vollkommen im Rahmen des städtischen Auftrags, auch in der frühkindlichen Pädagogik, Toleranz für verschiedenste Lebensentwürfe und Lebensweisen zu fördern, heißt es in einem Statement. Joel Keilhauer, Vorsitzender der Münchner Grünen, hat für die CSU-Forderung kein Verständnis. Das Mantra "Leben und leben lassen" gelte für die CSU scheinbar nur, soweit es "in ihr Raster aus Weißbier und Trachtenjanker" passe.

"Die CSU sollte den Christopher-Street-Day dieses Jahr tunlichst meiden. Wer den politischen Stadtkonsens aufgibt, nur weil er im Wahlkampf mit weit rechten und ewiggestrigen Themen punkten will, sollte sich im stillen Kämmerlein schämen und nicht auf der Pride-Parade mitlaufen und sich als weltoffen feiern", so Keilhauer.

Oberbürgermeister Reiter und SPD uneins

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sieht die Lesung kritisch. Gegenüber der "Bild" sagte er: "Ich habe für diese Art Programm kein Verständnis und glaube nicht, dass das für 4-Jährige geeignet ist." Er selbst würde mit seinen Enkeln nicht zur Lesung gehen.

Innerhalb der Münchner SPD gibt es aber auch andere Meinungen. Der Vorsitzende der Münchner Jusos, Benedict Lang, schreibt in einem Statement: "Die Zahl von Angriffen auf queere Menschen ist in der Vergangenheit angestiegen. Wer wie die CSU gegen Diversität hetzt, nimmt das in Kauf." Wem die Angebote der Stadtbibliothek nicht zusagten, dem stehe es frei, nicht hinzugehen, so Lang. "Wer politisch verbieten will, dass die Diversität unserer Gesellschaft sichtbar gemacht wird, handelt populistisch und fahrlässig. Wir sind über die CSU wenig überrascht, aber erneut empört."

Auch der Giesinger SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Roloff hat mit der Lesung kein Problem, wenn es "kindgerechtes Programm" sei. "Ich bezweifle im Übrigen, dass Kinder eine englische Abkürzung verstehen. Aber selbst wenn vermag ich in der schlichten Nennung eines Teils des weiblichen Körpers keinen Skandal zu entdecken", so Roloff auf Twitter.

Scharfe Kritik an CSU und Reiter vom Lesben- und Schwulenverband

Der Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) verurteilte die Aussagen Reiters und der CSU scharf. "Die Kosten dieser polulistischen Aussagen von CSU und OB Dieter Reiter zahlen queere Menschen, Kinder und Familien in Bayern. Wer Aufklärungsarbeit als schädlich diffamiert, hat nichts verstanden und handelt fahrlässig", so der LSVD auf Twitter.

Und was sagt die Drag Queen Vicky Voyage dazu? Sie postete auf Twitter unter einem kritischen Kommentar des stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CSU im Münchner Stadtrat, Hans Theiss ein Link zu einem Video, in dem englische Kinder auf Drag Künstler reagieren.