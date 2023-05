CSU gegen CSD: Der Streit um die Teilnahme an der PolitParade

Ihre Namen unterscheiden sich nur in einem Buchstaben – doch die Differenzen bei Themen rund um die LGBTQ*-Community treten in den vergangenen Tagen immer deutlicher zutage: Der Streit zwischen der Münchner Stadtratsfraktion der CSU und den Veranstaltern des Münchner Christopher Street Days – kurz CSD – geht in die zweite Runde.

Die CSU-Stadtratsfraktion hat sich in einer Pressemitteilung irritiert darüber gezeigt, dass sie nicht mit einem eigenen Wagen bei der PolitParade am diesjährigen Christopher Street Day (CSD) teilnehmen darf. Die Veranstalter des CSD hatten die Anmeldung der CSU-Stadtratsfraktion am 8. Mai abgelehnt. Ihre Begründung: Das Grundsatzprogramm der CSU sei nicht mit den Werten der LGBTQ*-Community vereinbar. Das zeige unter anderem die Forderung von Teilen der Münchner CSU, eine Lesung mit Mitgliedern der LGBTQ*-Community in der Bogenhausener Stadtteilbibliothek zu verbieten.

Was war zuvor passiert?

Zuvor hatte die CSU-Stadtratsfraktion eine geplante Lesung in der Münchner Stadtbibliothek Bogenhausen kritisiert. Unter dem Titel "Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt" wollen am 13. Juni eine Drag Queen, ein Drag King und eine trans Autorin Kindern ab vier Jahren vorlesen. Die Münchner Stadtbibliothek betont, dass nur altersgerechte Bilderbücher vorgelesen würden. Im Vordergrund stünden Themen wie Rollenwechsel und Verkleidung, die laut Stadtbibliothek Kinder in diesem Alter sehr beschäftigen.

Der Grund für die Empörung von Seiten der CSU: Der Künstlername des eingeladenen Drag Kings ist "Eric BigClit" – aus Sicht der Christsozialen ein sexualisierter Name. Ein Verbot habe die CSU-Stadtratsfraktion allerdings nie gefordert, heißt es in einer Pressemitteilung.