Tanz mit dem Staubsauger: Elektronikmarkt setzt Tiktok-Trend

Auf der Videoplattform Tiktok ist Sandy ein echter Star. Die junge Frau mit dem langen Zopf tanzt regelmäßig durch die Gänge des Mediamarkts in Ansbach, manchmal allein, manchmal zusammen mit ihrem Kollegen Rudi. Die beiden könnten nicht gegensätzlicher sein – Sandy schmal und zierlich, Rudi groß und breit. Allein das bringt Hunderttausende Menschen zum Lachen. Und auch die anderen Kolleginnen und Kollegen, ob aus der Handyabteilung, dem Versand oder dem Lager, haben regelmäßige Auftritte in Sandys Videos.

Fans fahren hunderte Kilometer nach Ansbach

Seit Ende 2022 veröffentlicht der Elektronikmarkt regelmäßig kleine Clips. Die Fangemeinde ist inzwischen riesig. "150 Millionen Aufrufe insgesamt, es ist der Wahnsinn", freut sich Sandy. Der Parkplatz vor dem Markt ist regelmäßig überfüllt, denn manche Menschen nehmen auch mal ein paar hundert Kilometer Fahrzeit mit dem Auto in Kauf, um Sandy, Rudi und die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einmal persönlich zu erleben. Marktleiter Michael Bartsch war zunächst skeptisch – inzwischen ist er selbst Fan. "Die Menschen kommen und fragen tatsächlich auch nach Autogrammen auf der Mikrowelle", erzählt er.

Experte: Medien verstärken Social Media-Trend

Doch warum lassen sich so viele Menschen von diesen lustigen, aber eigentlich doch banalen Videos begeistern? Aus Sicht von Medienpsychologe Professor Patrick Gröner von der Hochschule Ansbach tragen die Medien selbst viel dazu bei. Sobald über ein Social Media-Phänomen berichtet werde, wecke dies beim Publikum Interesse. "Die Medien geben Themen vor und wir Zuschauer sprechen darüber", sagte er im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Der Fachbegriff dafür lautet Agenda Setting.

Beziehung wie zu guten Nachbarn

Dass manche Menschen auch weite Wege in Kauf nehmen, um die Ansbacher Videostars zu erleben, wundert Gröner nicht. "Über die Zeit hinweg entsteht wie zu einem guten Nachbarn eine Beziehung." Dadurch werde die Neugier geweckt: Man wolle wissen, ob diese Tiktoker tatsächlich so lustig seien und durch den Markt tanzen. Auch der Medienpsychologe selbst ist dafür anfällig. Er sei auch schon einmal zum Ansbacher Mediamarkt gefahren, um Sandy und das Team kennenzulernen. "Aber der Parkplatz war so voll, dass ich gedacht habe, ich versuche es mal ein andermal."