"Tanz für das Leben": Münchner Schäffler eröffnen Saison 2022

Mit einem Auftritt vor der Bayerischen Staatskanzlei eröffnen die Münchner Schäffler am Donnerstagmittag die Saison 2022. Normalerweise tanzen sie nur alle sieben Jahre, und es wäre erst 2026 wieder soweit gewesen. Heuer wird aber aus aktuellen Gründen eine Ausnahme gemacht: Die Schäffler wollen gegen Corona und den Ukraine-Krieg tanzen und den Menschen Mut machen.

Legende von der Pest in München

Das Motto lautet "Tanz für das Leben" – ganz in der Tradition des Vereins, die auf das Jahr 1517 zurückgehen soll. Der Legende nach hat damals eine Pest in München gewütet, Tausende sind gestorben. Um die Bevölkerung zu beruhigen und das öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen, haben ein paar junge Fassmacher – also Schäffler – musiziert, getanzt und die Leute aus den Häusern gelockt, wie es heißt.

Wirklich belegen lassen sich die Geschichte und vor allem das Datum nicht. Fest steht aber, dass es die Schäfflertänze schon einige Hundert Jahre gibt und dass sie eigentlich nur alle sieben Jahre zwischen Heilig-Drei-König und Fasching gezeigt werden – zum letzten Mal 2019.

Tanz mit Pestbändern und Buchskränzen

Tanzen dürfen übrigens nur Männer, bis in die 1960er-Jahre mussten sie auch unverheiratet und von Beruf zwingend Schäffler sein. Sie tragen weiße Kniestrümpfe, eine schwarze Kniebundhose, rote Jacken, einen Lederschurz und eine Kappe. Außerdem haben alle ein sogenanntes "Pestband" quer über der Brust. In den Händen halten sie bogenförmige Buchskränze. Neben den 20 Tänzern gibt es auch noch einen Reifenschwinger, zwei Kasperl und einen Fähnrich.

30 Auftritte bis Sonntag

Die diesjährige Saison außer der Reihe dauert nur vier Tage. Rund 30 Auftritte sind geplant: am ersten Tag zum Beispiel nicht nur vor der Staatskanzlei, sondern unter anderem auch vor dem Landratsamt um 15 Uhr und am "Platzl" um 19.30 Uhr. Am Samstag, um 10.30 Uhr präsentieren die Schäffler ihre Tänze dann auf dem Marienplatz. Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird im Publikum sein. Für Sonntag, 12 Uhr, ist ein Auftritt beim Frühlingsfest auf der Theresienwiese vorgesehen.