Mühldorfer Schäffler in der Warteschleife

Normalerweise tanzen die Schäffler-Gruppen in München, Murnau, Mühldorf oder Traunstein alle sieben Jahre. Sie erinnern damit an die Schäfflertänze zum Ende der Pest. Mutige Fassmacher sind, so sagt es die Legende, 1517 auf Straßen und Plätze gegangen und haben getanzt, um die Menschen aus den Häusern zu holen und Lebensfreude zu vermitteln. Das soll auch nach der Corona-Pandemie so sein. Dafür will Thomas Linhart, erster Vorstand der Schäffler in Mühldorf am Inn, auch den Sieben-Jahres-Rhythmus aufbrechen.

Noch kein Training möglich

Wenn die Pandemie vorbei ist oder zumindest beherrschbar geworden ist, dann "wollen wir mit unserer Blasmusik und unserem fröhlichen Schäfflertanz die Leute aus den Häusern locken, dass sie uns zuschauen können", erklärt Thomas Linhart. Aber das dauere wohl noch ein bisschen. Trainieren können die Schäffler gerade nicht. Die Hallen sind pandemiebedingt zu. Aber ohne das Einüben der Figuren wie Königsschlange, Laube, Kreuz oder Krone kommen selbst "Altschäffler" nicht aus. Der letzte Auftritt liegt schließlich schon zwei Jahre zurück.