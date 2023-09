Tag der Entscheidung: Söder lädt zur Pressekonferenz

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will am Sonntagvormittag kurzfristig eine Pressekonferenz geben. Die Staatskanzlei hat für 11.00 Uhr dazu eingeladen, "aus aktuellem Anlass", wie es in der Einladung hieß. Mit Spannung wird Söders Entscheidung erwartet, ob er seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wegen der Affäre rund um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten entlässt oder nicht. Aiwangers weitere politische Zukunft könnte sich damit heute entscheiden.

Mehr dazu in Kürze bei BR24.