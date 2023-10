Syrer von Steinerner Brücke gestoßen - Ermittlungen gehen weiter

Nachdem am Freitag ein 20-Jähriger einen jungen Mann aus Syrien von der Steinernen Brücke in Regensburg gestoßen hatte, versucht die Polizei weiter, das Motiv der Tat zu ermitteln. Der Tatverdächtige ist mittlerweile einem Haftrichter vorgeführt und in einer psychiatrischen Fachklinik untergebracht worden.

Beschuldigter war geistig verwirrt

Der 28-jährige Deutsche soll am Freitagnachmittag den jungen Syrer von der Steinernen Brücke in Regensburg gestoßen haben, worauf er von Passanten bis zur Festnahme festgehalten wurde. Das Motiv ist derzeit noch nicht geklärt, teilte die Staatsanwaltschaft in Regensburg heute mit. Der Mann könnte bei der Tat schuldunfähig gewesen sein. Der Beschuldigte soll bei der Festnahme sehr verwirrt gewesen sein und über das Opfer gesagt, haben: "Seine Crew verkauft Drogen an Kinder, endlich ist der Drogenboss tot", so die Staatsanwaltschaft.

Zeigte Tatverdächtiger den "Hitlergruß"?

Ein möglicher rechtsextremer Hintergrund der Tat wird von den Ermittlern trotzdem untersucht. Bei der Festnahme habe er den rechten Arm gehoben, berichtet die Regensburger Staatsanwaltschaft. Ob das als "Hitlergruß" zu werten sei, müssten Zeugenbefragungen noch klären. Bei der Durchsuchung der Wohnung seien keine Gegenstände gefunden worden, die auf eine rechtsextreme Gesinnung hindeuteten, so die Staatsanwaltschaft. Allerdings würden elektronische Geräte erst noch ausgewertet.

Die Staatsanwaltschaft in Landshut hat bereits einmal ein Verfahren gegen den Mann wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen geführt. Das Verfahren wurde aber wegen Schuldunfähigkeit eingestellt.

28-Jähriger als Drogenkonsument bekannt

Nach BR24-Informationen war der Mann bisher in seinem Umfeld nicht mit rechtem Gedankengut aufgefallen, dafür wird er der Drogenszene zugeordnet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell gegen ihn, weil er im Mai mit Amphetaminen und Methamphetamin erwischt wurde. In einem weiteren Fall geht es um einen Supermarkt-Diebstahl. Ob der Mann bei der Tat am Freitag auf der Steinernen Brücke unter Drogen stand, müssen die noch ausstehenden Ergebnisse der Blutentnahme zeigen. Sein Opfer, der 20-jährige Syrer, erlitt schwere Verletzungen, als er auf das Pfeilerfundament fiel. Lebensgefahr besteht aber offenbar nicht.