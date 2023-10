500 Teilnehmer tanzen bei "Dance Your Style" in Weiden

Die Moderatorin begrüßt zum "größten Amateur-Tanzwettbewerb der Oberpfalz", stilecht mit lässiger Strickmütze auf dem Kopf, wie sie auch Breakdancer gerne tragen. Vor der Bühne hüpfen schon die ersten Tänzerinnen aus der Altersklasse Minis unruhig hin und her. Alle Stilarten sind erlaubt, von HipHop über Jazz, Ballett, Streetstyle und Latino bis hin zu House.

Tanzwettbewerb der Superlative

Der "Dance Your Style Contest" in der Max-Reger-Halle ist mittlerweile ein Wettbewerb der Superlative: Knapp 90 Auftritte in gut fünf Stunden. 500 Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Bayern sind dabei, dazu rund 1.000 Zuschauer von Eltern bis zu Tanzlehrerinnen. Damit ist "Dance Your Style" laut Veranstalter die größte Veranstaltung ihrer Art in der Oberpfalz, mutmaßlich auch Bayerns.

Von Freising bis Franken sind die Gruppen angereist. Viele sind auch aus der Oberpfalz. Allein in Weiden gibt es mehrere Tanzstudios - womöglich auch wegen dieser Veranstaltung. Alena Nikitin hat gleich 17 Gruppen und Solotänzerinnen aus ihren Tanzstudios in Schwandorf und Regenstauf mitgebracht: Von Minis über Juniors bis zur Ü30-Gruppe.

"Bester Wettkampf in Bayern"

"Das ist wirklich der beste Wettkampf in Bayern" lobt die Tanzlehrerin. "Die Bühne ist perfekt, die Zuschauer sind auch wunderbar" schwärmt Nikitin, die sich mit Alenas Dance Studio seit 2004 an "Dance Your Style" beteiligt. "Wir nehmen überall teil bei allen möglichen Wettkämpfen. Das hier ist unser Lieblingswettkampf." Nur der Königscup in Königsbrunn im Kreis Augsburg reicht ihrer Meinung nach heran. Als Nikitin das ins BR-Mikro sagt, haben ihre bislang aufgetretenen Tanzgruppen schon sieben Pokale gewonnen.

Eine Jury bewertet die Leistungen der Tanzgruppen. Wie synchron sie tanzen, wie Choreographie und Bühnenbild überzeugen und noch ein paar Kriterien mehr beachten die vier Expertinnen und Experten, darunter Anita Eichhorn aus der BR-Serie "Dahoam is Dahoam".