20-Jähriger von Steinerner Brücke in Regensburg gestoßen

Großeinsatz am Freitagmittag in Regensburg: Hier ist laut Polizei ein 20-Jähriger von der Steinernen Brücke gestoßen worden und auf den Fuß eines Pfeilers geprallt. Er kam verletzt in eine Klinik. Ein Verdächtiger wurde wenig später festgenommen.