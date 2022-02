Sturmtief "Ylenia": Bislang kaum Schäden in Oberbayern

Sturmtief "Ylenia" hat in Oberbayern bislang nur für kleinere Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim gab es lediglich fünf sturmbedingte Einsätze. Ein Polizeisprecher sagte es sei "nix Dramatisches, nur vereinzelt Bäume auf kleineren Straßen". Auch bei der Integrierten Leitstelle in Rosenheim verlief die Nacht ruhig. "Kein Anruf wegen des Unwetters", sagte ein Sprecher auf BR-Anfrage.

20 Sturmeinsätze in Nord-Oberbayern

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt verzeichnete bis zum Morgen 20 Sturmeinsätze – überwiegend wegen Ästen, die auf Straßen gefallen waren, und wackelnden Verkehrszeichen, die gesichert werden musst

Umgewehte Bauzäune in München

Sechs kleinere Unwettereinsätze meldete bis 6 Uhr die Integrierte Leitstelle München. So musste die Feuerwehr in Schwabing und in Ramersdorf Gastroschirme abbauen. Außerdem habe der Sturm im Stadtgebiet mehrere Bauzäune umgeworfen, so ein Sprecher. Nach der "sehr, sehr ruhigen Nacht" rechnet er mit "mehr relevanten Einsätzen" im Laufe des Tages.

Behinderungen bei der Münchner S-Bahn

Bei der Münchner S-Bahn ist die Strecke zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck gesperrt, weil ein Baum auf die Oberleitung gefallen ist; auch ein Oberleitungsmast wurde getroffen. Das sorgt für Behinderungen auf der S4 und im Regionalverkehr der Bahn. Nach Auskunft eines Sprechers wird die Reparatur bis mindestens in den Vormittag dauern. Zwischen Puchheim und Fürstenfeldbruck fahren Großraum-Taxis.

Die S2 Richtung Altomünster ist bei Bachern unterbrochen. Auch hier wurde die Oberleitung beschädigt. Züge aus Richtung München enden und beginnen in Dachau Bahnhof. Zwischen Dachau Bahnhof und Altomünster fahren ersatzweise Taxis und ein Bus.