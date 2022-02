Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg mit Publikum

Nachdem der traditionelle Starkbieranstich auf dem Nockherberg 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt und 2021 nur digital vernetzt stattgefunden hat, findet das Politiker-Derblecken in diesem Jahr wieder statt - und zwar als Starkbierprobe, mit Fastenrede, Singspiel und Publikum. Allerdings wird der Nockherberg in München später als üblich über die Bühne gehen, nämlich erst am 24. April und damit nicht mit Beginn der Fastenzeit, teilte die Paulaner Brauerei mit. Traditionell wird Starkbier eigentlich in der Fastenzeit zwischen Aschermittwoch und Ostern getrunken.

Paulaner: "Was ist in Zeiten wie diesen schon normal"

"Wir wollten die Salvator-Probe als eine der traditionsreichsten Veranstaltungen unserer Heimatstadt München in gewohnter Form stattfinden lassen, endlich wieder Gastgeber sein und gemeinsam anstoßen", so Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Paulaner Brauerei. Deswegen habe man sich für einen späteren Termin entschieden. "Natürlich ist ein Nockherberg im April etwas ungewöhnlich, aber was ist in Zeiten wie diesen schon normal", hieß es.

Allerdings sei eine Salvator-Probe im April nicht so speziell wie man denken könnte: Denn die Paulaner Mönche begingen im 17. und 18. Jahrhundert diesen Brauch immer rund um den 2. April, dem Tag des Ordensgründers Franz von Paola, so die Brauerei.

Maximilian Schafroth hält wieder Fastenrede

Neben den geladenen Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft feiert auch das Singspiel eine Rückkehr auf die Nockherberg Bühne. Stefan Betz und Richard Oehmann werden wieder für Buch und Regie verantwortlich sein. Sie und alle Mitwirkende freuten sich schon jetzt auf einen Live-Auftritt nach zwei Jahren Pause. Auch Maximilian Schafroth hält nicht wie zuletzt seine Fastenrede in den leeren Saal, sondern kann die Politiker direkt von der Bühne aus derblecken.

Nockherberg im BR Fernsehen und auf digitalen Angeboten

Wie in den letzten Jahren wird die Starkbierprobe vom BR begleitet und im BR Fernsehen und auf den digitalen Angeboten zu sehen sein.

Am Nockherberg 2021 waren Politiker nur auf Bildschirmen

2020 war der traditionelle Starkbieranstich auf dem Nockherberg eine der ersten Großveranstaltungen, die wegen Corona kurzfristig abgesagt wurden. 2021 war das Politiker-Derblecken zwar zurück - wegen der Pandemie aber anders als sonst. Erstmals gab es einen Nockherberg ohne Publikum im Saal. Auch das beliebte Singspiel konnte nicht stattfinden, dafür gab es eine "Fastenrede extended" von Maximilian Schafroth. Politiker waren digital zugeschaltet und auf vielen Bildschirmen im Saal zu sehen.