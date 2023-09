Stoppt Südostlink den Flutpolder? Tennet durchkreuzt Polderpläne

Der Stromnetzbetreiber Tennet, der derzeit die Stromtrasse Südostlink von Sachsen-Anhalt nach Bayern plant, ist gegen die Pläne für einen Flutpolder bei Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg. Nach den Plänen des Konzerns soll die unterirdische Stromtrasse durch das Gebiet bei Wörth führen, das für den Polder vorgesehen ist. Tennet teilte auf BR24-Anfrage mit, dass die Stromtrasse den Plänen für den Polder bei Wörth an der Donau entgegenstehen.

Stromtrasse darf nicht überbaut werden

Deshalb hat der Betreiber im Raumordnungsverfahren für den Flutpolder bei der Regierung der Oberpfalz auch eine ablehnende Stellungnahme abgegeben. Darin äußert Tennet folgende Bedenken: Nach dezidierter Prüfung komme man zu dem Schluss, dass der Flutpolder bei Wörth im Bereich der Stromleitung "nicht raumverträglich" sei, teilt das Unternehmen mit, das bedeutet: Er würde an der geplanten Stelle einen Konflikt verursachen.

Vor allem bei zwei Punkten sieht der Stromnetzbetreiber Probleme: Zum einen dürfe die in der Erde verlaufende Stromtrasse nicht überbaut werden, auch nicht mit Spundwänden oder Deichen. Andererseits müsse die Leitung für mögliche Arbeiten immer schnell zugänglich sein – vor allem die Stellen, an denen die verschiedene Leitungsabschnitte mit Muffen verbunden werden. Im Falle einer Flutung wären schnelle Reparaturen an den Leitungen und Muffen aber nicht möglich.

Trassenverlauf kann nicht mal schnell angepasst werden

Gesprächen mit den zuständigen Planungsbehörden stehe man konstruktiv gegenüber, allerdings können die eigenen Stromtrassen-Planungen nicht mehr ohne Weiteres angepasst werden, da die finalen Antragsunterlagen bereits im Juni dieses Jahres bei der Bundesnetzagentur eingereicht worden sind, so Tennet. Die Zeit für die Stromtrasse dränge, sagte ein Sprecher. Schon im kommenden Jahr soll das priorisierte Projekt den Planfeststellungsbeschluss bekommen und der Bau gegen Ende 2024 beginnen.

Tennet: Konnten keine Rücksicht auf Polder-Planungen nehmen

Im Verfahren könnten die Polder-Planer aber ihrerseits Einwände gegen die Stromtrassen-Planungen vorbringen. Dann müsse die Bundesnetzagentur entscheiden, ob die Pläne für die Stromtrasse noch einmal verändert werden. Bei den eigenen Planungen hätte Tennet die Polderplanungen trotz mehrerer Gespräche mit den Polder-Verantwortlichen nicht berücksichtigen können, heißt es.

Rechtlich gebe es hier keine Möglichkeit, da das Polder-Genehmigungsverfahren nicht weit genug fortgeschritten sei, um berücksichtigt zu werden, so ein Sprecher. Da das Verfahren zwischenzeitlich ausgesetzt gewesen sei, hätte das zuständige Wasserwirtschaftsamt "leider keine planungsrelevanten Hinweise weitergeben können", so Tennet.

Regierung ist am Zug

Die Regierung der Oberpfalz muss nun im Raumordnungsverfahren entscheiden, ob die Stromtrassenpläne ein ausreichender Grund sind, die Polderpläne zu stoppen. Wann über diese und andere Einwände entschieden wird, ist noch nicht abzusehen. Abgelehnt wird der Flutpolder auch von Anwohnern, der Stadt Wörth und dem Landkreis Regensburg.