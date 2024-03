KZ-Gedenkstätte: Granitabbau im Steinbruch Flossenbürg endet

Die Zukunft unserer Erinnerungs-Kultur am Beispiel Flossenbürg: Der Steinbruch, in dem sich Tausende Häftlinge zu Tode schuften mussten, wird nach langen Diskussionen Teil der KZ-Gedenkstätte. Deren Leiter, Jörg Skriebeleit über seine Pläne für das neue Areal / Plattencover-Designer als Rockstars: Anton Corbijns Dokumentarfilm "Squaring the Circle: The Story of Hipgnosis" über die Londoner Grafik-Agentur "Hipgnosis” erzählt von den surrealen 70er Jahren und der goldenen Zeit der Plattencover / Was macht die Kunst? In der Münchner Rathaus-Galerie zeigen die Nominierten für die diesjährigen Förderpreise der Landeshauptstadt ihre Arbeiten