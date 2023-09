"Zuckersüß": Erdmännchen-Nachwuchs im Hofer Zoo

Die Erdmännchen im Hofer Zoo haben erstmals seit zehn Jahren wieder Nachwuchs. Die drei Jungtiere seien bereits am 4.September geboren worden, sagte Zoo-Leiter David Pruß im BR24-Gespräch, jetzt haben sie das erste Mal die Wurfhöhle verlassen.

Nur Erdmännchen-Königinnen zeugen Nachwuchs

Dass die Erdmännchen im Hofer Zoo so lange keine Nachkommen bekommen haben, habe mit dem Sozialgefüge der Tiere zu tun, so Pruß weiter. Erdmännchen leben in einem Matriarchat, der Stamm wird von einem Weibchen, der Königin, angeführt. Nur sie gebärt den Nachwuchs, alle anderen Weibchen ordnen sich unter. Die letzte Erdmännchen-Königin des Hofer Zoos sei bereits sehr alt gewesen und schließlich verstorben.

Savanna und Simba sind jetzt Erdmännchen-Eltern

Erst durch den Zukauf des jungen Weibchens 'Savanna' aus dem Zoo Leipzig habe sich in dem Hofer Stamm eine neue Matriarchin etabliert, die schließlich das Männchen 'Simba' zur Begattung gewählt hat. Der Erdmännchen-Stamm im Hofer Zoo umfasst nun insgesamt sieben Tiere. Die Aufzucht der Jungtiere ist bei Erdmännchen Teamwork, deshalb hilft neben Papa 'Simba' auch immer mal Onkel 'Pumba' mit, heißt es aus dem Zoo. Man freue sich über die "zuckersüßen" Bilder der drei Racker.

"Wir sind happy, weil sich Mutter und Nachwuchs allerbester Gesundheit erfreuen." Sarah Browa, stellv. Obertierpflegerin

Interessierte Besucherinnen und Besucher können den Nachwuchs bereits besichtigen, doch noch kämen die Kleinen nicht oft aus der Höhle, so Pruß. Bessere Chancen habe man sicher im Oktober, wenn die drei Jungtiere noch größer und selbstständiger seien. Erdmännchen sind Raubtiere, die zur Familie der Mangusten zählen. Sie leben normalerweise in Steppen und Savannen im südlichen Afrika.