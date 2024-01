Stau 2023: Verkehr in Bayerns Städten fast wie vor Corona

Während im Zeitraum des Neun-Euro-Tickets von Juni bis August 2022 das sogenannte Stauniveau im Münchner Stadtzentrum trotz Tankrabatts tatsächlich niedriger wurde, scheint das 49-Euro-Ticket kaum einen Einfluss auf den Verkehr zu haben. "Bei dem Neun-Euro-Ticket kommt dazu, dass es ein Angebot während des Sommers war. Leute haben eher Ausflüge gemacht, die sie sonst vielleicht nicht oder nicht mit dem öffentlichen Nah- oder Regionalverkehr gemacht hätten", sagt die Verkehrsexpertin Lisa Kessler. Das 49-Euro-Ticket sei eher etwas für Pendlerinnen und Pendler, die nun vom günstigeren Preis profitieren. Für Menschen, die schon immer das Auto nutzen, seien 49-Euro eine Menge Geld. In vielen Fällen lohne sich der Umstieg vom Auto auf die Bahn nicht.

Auch das Dieselfahrverbot habe kaum Auswirkungen. Es gebe so viele Ausnahmen beispielsweise für Anwohnerinnen und Anwohner oder Handwerkerinnen und Handwerker, sagt Lisa Kessler. Die Zahl der Fahrzeuge, die nicht mehr ins Stadtzentrum fahren dürfen, würden das Verkehrsaufkommen und somit das Stauniveau nicht relevant beeinflussen.

Berufsverkehr fast wie 2019

An den "typischen" Werktagen von Montag bis Donnerstag brauchte man 2023 in München noch immer etwas weniger Zeit für einen Kilometer als 2019. In Augsburg sieht das etwas anders aus. Dort beträgt die Fahrzeit in der morgendlichen Rushhour nur noch eine Sekunde weniger als 2019. "In München sitzen größere Unternehmen, die vermutlich leichter Remote-Arbeitsplätze anbieten können", erklärt Lisa Kessler von der TU München. "In kleineren Betrieben ist es häufig relevanter, sich im Büro zu sehen."

Sie schränkt allerdings auch ein: Große Baustellen, Wetterbedingungen oder die Ampelschaltung können den Verkehr auch beeinflusst haben. Ein langfristiger Trend lasse sich noch nicht ablesen.

Da der Verkehr an Freitagen ein anderes Muster aufweist, wird er separat betrachtet: Freitags schien vor allem in München 2023 ein Homeoffice-Tag gewesen zu sein. Der Berufsverkehr am Morgen lag unter dem von 2019 – kaum anders als im Pandemiejahr 2020. Wer aber Freitag nach dem Feierabend durch die Innenstadt fuhr, zum Beispiel weil er oder sie das Wochenende in einer anderen Stadt verbringt, tat dies in München und Nürnberg nach wie vor. Die Werte sind fast wieder wie vor der Pandemie. Nur die Augsburgerinnen und Augsburger sind Freitagnachmittag und -abend weniger lang unterwegs.

In der interaktiven Grafik können Sie zwischen München, Augsburg und Nürnberg auswählen und sich den Verlauf des Verkehrs von Montag bis Donnerstag, am Freitag und am Wochenende anzeigen lassen.