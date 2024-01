Franz Beckenbauer ist tot: "Ruhe in Frieden, Kaiser Franz"

Franz Beckenbauer ist tot. Die größte deutsche Fußball-Legende starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren. Er zu den Allergrößten im Fußball, er wurde Weltmeister als Spieler und Trainer, holte die WM 2006 nach Deutschland. Er war die viel gerühmte Lichtgestalt. Viele Sportler und Politiker zeigten sich betroffen vom Tod Beckenbauers.

Thomas Müller schrieb auf X, früher Twitter: "Einer der großartigsten Fußballer der Vereinsgeschichte des FC Bayern hat uns leider verlassen. Ruhe in Frieden, Kaiser Franz", schrieb der Bayern-Spieler. "Wir werden nie vergessen, was du für den Fußball in Deutschland geleistet hast."

Auch Englands früherer Fußball-Star Gary Lineker kondolierte via X: "Es tut mir sehr leid zu hören, dass Franz Beckenbauer gestorben ist. Er war einer der ganz Großen unseres Sports. Der Kaiser war der schönste aller Fußballer, der mit Anmut und Charme alles gewonnen hat. Ruhe in Frieden."

Ministerpräsident Söder bestürzt und in tiefer Trauer über Tod Beckenbauers

"Er wird uns fehlen": Matthäus trauert um Beckenbauer

Auch der ehemalige Weltmeisterkapitän Lothar Matthäus weint um seinen Freund Franz Beckenbauer. "Der Schock sitzt tief, obwohl ich wusste, dass es Franz nicht gut ging", sagte der Rekordnationalspieler der Bild-Zeitung: "Sein Tod ist ein Verlust für den Fußball und für ganz Deutschland. Er war einer der Größten als Spieler und Trainer, aber auch außerhalb des Platzes."

Matthäus hatte mit Beckenbauer, der am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstarb, als Teamchef 1990 in Rom den WM-Titel gewonnen. Beckenbauer, betonte Matthäus, sei "eine herausragende Persönlichkeit nicht nur im Fußball" gewesen, "er genoss weltweite Anerkennung. Alle, die ihn gekannt haben, wissen, welch ein großartiger und großherziger Mensch Franz war. Ein guter Freund hat uns verlassen. Er wird mir fehlen – er wird uns allen fehlen!"

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Nachricht über den Tod Franz Beckenbauers "bestürzt und in tiefer Trauer" aufgenommen. Auf Facebook und Instagram schrieb Söder, Beckenbauer sei ein "Ausnahmefußballer, Ausnahmetrainer und ein wunderbarer Mensch" gewesen, der von allen, die ihn näher kannten, geliebt und geachtet worden sei. "Weltmeister als Spieler und als Trainer, Vater des Sommermärchens 2006 und Aushängeschild des FC Bayern München - dies alles wird unvergesslich bleiben. Franz Beckenbauer war ein Jahrhundertsportler", so der CSU-Politiker.

"Seine unvergleichlich bodenständige, sympathische und herzerwärmende Art machte ihn nahbar für alle Menschen, auch außerhalb des Fußballgeschehens." Markus Söder, Ministerpräsident Bayern

Bundeskanzler Scholz bestürzt über Beckenbauers Tod

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trauert um Franz Beckenbauer. "Weltmeister als Spieler und Trainer: Franz Beckenbauer war einer der größten Fußballer in Deutschland und für viele 'der Kaiser' - auch, weil er über Generationen für den deutschen Fußball begeistert hat", schrieb Scholz im Sozialen Netzwerk X: "Er wird uns fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden."