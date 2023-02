Stau 2022: 9-Euro-Ticket hatte größeren Einfluss als Spritpreis

Zehn Sekunden weniger als 2021 brauchten Menschen in den bayerischen Städten München, Nürnberg und Augsburg im vergangenen Jahr für eine Strecke von zehn Kilometern. Das geht aus dem aktuellen Travel-Index des Spezialisten für Kartierungs- und Geolokalisierungstechnologie TomTom hervor. Und obwohl dieser leichte Unterschied noch keinen Trend ausmacht, sind Experten und Expertinnen sich einig: Das Stauniveau wie vor der Pandemie ist noch nicht erreicht.

Explosion bei den Spritpreisen führte nicht zu weniger Verkehr

Einer der spannendsten Funde in den neuen Daten: Die Effekte, die unterschiedliche Entwicklungen im vergangenen Jahr auf Reisezeit und Reisegeschwindigkeit hatten. Der Preis für alle Kraftstoffe schoss im Februar und März extrem in die Höhe – in den Stauparametern sieht man davon nichts. Kein plötzlicher Rückgang in der durchschnittlichen Zeit, die man für eine Strecke braucht, kein Anstieg in der durchschnittlichen Fahrgeschwindigkeit auf den untersuchten Straßenabschnitten in München, Augsburg und Nürnberg. Mehr Fahrzeit oder niedrigere Geschwindigkeiten sind ein Indikator für mehr Autos auf der Straße und damit auch für Stau.

Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Abweichung des durchschnittlichen Benzinpreises pro Tag in Bayern gegenüber dem Jahresdurchschnitt und die prozentuale Abweichung der Fahrzeit, die man an diesem Tag im Schnitt für eine Strecke von 10 Kilometern in München, Nürnberg und Augsburg gebraucht hat, ebenfalls im Vergleich zum Jahresdurchschnitt: