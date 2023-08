Statistik: Fluggast-Zahlen 2023 nicht auf Vor-Corona-Niveau

Die Fluggastzahlen in Bayern sind zwar angestiegen, liegen aber auch in diesem Jahr unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.

20 Millionen Fluggäste an Bayerns Flughäfen

Im ersten Halbjahr 2023 konnten die drei bayerischen Flughäfen in München, Nürnberg und Memmingen rund 30 Prozent mehr Fluggäste verzeichnen als im Vorjahreszeitraum. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt mit Sitz in Fürth veröffentlicht hat. Insgesamt verzeichneten die drei Flughäfen knapp 20 Millionen Fluggäste – damit konnte das Vor-Coronaniveau aber noch nicht erreicht werden. Denn im Jahr 2019, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, lagen die Fluggastzahlen bei 25 Millionen.

50 Prozent mehr Passagiere am Flughafen Memmingen

Deutlich weniger zulegen konnte das Frachtgeschäft, mit einem Plus von zwei Prozent. Von Januar bis Juni 2023 starten und landen insgesamt rund 160.000 Flugzeuge auf den drei Flughäfen (+ 12 Prozent). Am meisten konnte der Flughafen in Memmingen zulegen, mit einem Fluggäste-Plus von knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der größte bayerische Flughafen in München verzeichnet ein Plus von knapp 30 Prozent und Nürnberg von knapp 40 Prozent.