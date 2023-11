Standhaft sterben: Bayerische Märtyrer aus dem 20. Jahrhundert

Pfarrer Josef Grimm: Die bayerische Fahne gehisst

Der Dorfpfarrer und Landwirt Joseph Grimm lebte in dem kleinen oberbayerischen Dorf Götting, 15 Kilometer westlich von Rosenheim. Als er am 28. April 1945 vom Lehrer Georg Hangl hörte, dass die Freiheitsaktion Bayern im Radio durchgesagt hatte, man solle die Städte, Dörfer und Gemeinden friedlich an die Amerikaner übergeben, stieg er beherzt auf den Turm seiner Kirche hinauf, öffnete das Guckerl in der mit Holzschindeln verkleideten Turmzwiebel und hisste die bayerische Fahne.

Die Hakenkreuzfahne warfe er aus dem Fenster. Sie landete in der Dachrinne der Kirche und flatterte noch etwas. Eine SS-Einheit, die auf dem Rückzug in Götting Station machte, holte den Pfarrer ab, fuhr ihn in ein Waldstück und erschoss ihn dort. Dasselbe Schicksal erlitt der Lehrer Georg Hangl.