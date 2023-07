Artikel mit Video-Inhalten

BR24live, 14 Uhr: Klage gegen Länderfinanzausgleich beschlossen

Bayerns Kabinett hat die angekündigte Klage gegen den Länderfinanzausgleich beschlossen. Bayerisches Geld sei besser in Bayern aufgehoben als in Berlin oder Bremen, sagte Ministerpräsident Söder in München. Die Debatte im Landtag ab 14.00 Uhr live.