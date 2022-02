Besucherlenkung im Arbergebiet zum Schutz des Auerhuhns

Auerhühner im Gebiet des Großen Arbers im Bayerischen Wald sollen besser geschützt werden. Dafür gibt es ein neues Besucherlenkungskonzept. Darauf weisen die Bayerischen Staatsforsten hin, gemeinsam mit dem Naturpark Bayerischer Wald und der Fachstelle Fachnaturschutz Niederbayern.

Hinweise wurden oft ignoriert

Es gibt im Arbergebiet zwar schon seit Jahren ausgewiesene Auerwild-Schutzgebiete, in denen Menschen zum Beispiel die Wege nicht verlassen dürfen. Aber die Hinweise werden oft ignoriert oder sind zu wenig bekannt, sagte heute der Leiter des Forstbetriebs Bodenmais dem BR. Deshalb wurde 2021 das Besucherlenkungsprojekt "Auerhuhn lebt Zukunft" am Arber mit den ersten Planungen begonnen.

Banner und Hinweistafeln

Nun sind an rund einem Dutzend Haupteingangsbereichen zum Schutzgebiet Banner über den Weg gespannt worden, auf denen zum Beispiel steht "Bitte Wege nicht verlassen". Außerdem wurden an Wanderparkplätzen Hinweistafeln in Deutsch und in Tschechisch aufgestellt und aus Holz geschnitzte Auerhähne. Auf den Tafeln finden Wintersportler Erklärungen zum Schutzgebiet und Hinweise für naturverträgliche Routen und für das richtige Verhalten im Wald.