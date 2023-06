Artikel mit Video-Inhalten

Smarte Städte kämpfen mit Drohnen gegen den Klimawandel

Mit Drohnen untersuchen Forscher der Uni Bamberg, wie es den Bäumen in der Stadt geht. Das Zukunftsprojekt für smarte Städte hilft so mittels künstlicher Intelligenz in der Luft den Förstern am Boden.