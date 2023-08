SKF-Werk in Luzk von russischen Raketen getroffen

Mitarbeiter im Werk des Wälzlagerherstellers SKF im ukrainischen Luzk wurden während der Nachtschicht von einem Raketengriff überrascht. Drei Mitarbeiter sind bei dem Angriff mit russischen Raketen gestorben. Das teilt die Stadt Schweinfurt mit, die seit kurzem Partnerstadt von Luzk ist.

Städtepartnerschaft vor einem Monat unterzeichnet

"Wir sind in Gedanken bei all den Menschen in unserer Partnerstadt, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von SKF und natürlich bei den Familien der drei Verstorbenen. Wir verurteilen diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und versichern, dass Schweinfurt vor allem in diesen schweren Stunden weiterhin an der Seite von Luzk stehen wird", so Oberbürgermeister Sebastian Remelé (CSU).

Vor einem Monat hatten Schweinfurt und Luzk auf dem Sommerempfang der Stadt in der Kunsthalle die Städtepartnerschaft unterzeichnet. Vertreter aus Luzk, unter anderem die zweite Bürgermeisterin Iryna Chebeliuk, waren damals zu Gast in Schweinfurt.

SKF mit deutschem Hauptsitz in Schweinfurt

In Schweinfurt befindet sich der größte Produktionsstandort und Hauptsitz von SKF in Deutschland. Dort sind 4.100 Mitarbeiter beschäftigt. SKF ist ein schwedischer Wälzlagerhersteller.