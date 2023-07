Artikel mit Audio-Inhalten

> SKF in Schweinfurt: 300 Stellen sollen abgebaut werden

SKF in Schweinfurt: 300 Stellen sollen abgebaut werden

Das Wälzlager-Unternehmen SKF in Schweinfurt will 300 Stellen abbauen, da es bei Aufträgen für Großlager für Windkraftanlagen eine "Durststrecke" gibt. Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, bietet SKF an, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen.