Sitzung der Metropolregion Nürnberg ohne AfD-Landrat

Transformation und erneuerbare Energien

Markus Lötzsch, Chef der IHK Nürnberg für Mittelfranken, präsentierte den Mitgliedern, welche Möglichkeiten es gibt, die Transformation in der Fahrzeug- und Zulieferindustrie voranzubringen. Diese Branche sei enorm wichtig für die Metropolregion Nürnberg, da an ihr viele Arbeitsplätze hingen, so Lötzsch. Durch die Umstellung auf Elektroantriebe kämen viele kleine und mittelständische Betriebe in Schwierigkeiten, da diese bisher Techniken für Verbrennungsmotoren geliefert hätten. Zusammen mit Akteuren aus Wissenschaft und Wirtschaft solle nun ein Leitfaden entwickelt werden, wie eine Transformation dieser wichtigen Branche klappen könne, so Lötsch bei der Sitzung.

Erlangens Oberbürgermeister Janik stellte im Anschluss das Projekt "Klimapakt2030plus" vor. Dabei geht es darum, an welchen Stellen es in der Region Sinn macht, erneuerbare Energien zu erzeugen –zum Beispiel Windkraft – und wie diese dann auch in der Region verbraucht werden kann. Dazu müssten auch die Stromnetze miteinander besser verknüpft werden, so Janik. Eine große Aufgabe dabei sei es, einen Ausgleich zwischen Stadt und Land herzustellen. Es sei klar, dass die Städte auf ihren eigenen Flächen nie genug Energie erzeugen könnten. Dazu brauche es die ländlichen Regionen. Es brauche daher auch Lösungen, damit auch die ländlichen Regionen profitierten. An dem Projekt arbeiten sowohl Wissenschaftler, Techniker und Politiker zusammen. Der Bund fördert es mit 4,6 Millionen Euro.

Zusammenarbeit bleibt spannend

Zur Metropolregion Nürnberg zählen insgesamt 23 Landkreise und 11 kreisfreie Städte. 3,6 Millionen Menschen leben in der Region. Der Landkreis Sonneberg in Thüringen ist der einzige, der nicht in Bayern liegt. Wie die Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Landrat Robert Sesselmann laufen wird, bleibt spannend. Reibungspunkte könnte es unter anderem bei der Arbeit gegen Rechtsextremismus geben. Viele Städte und Gemeinden der Metropolregion Nürnberg sind Mitglied der "Allianz gegen Rechtsextremismus".