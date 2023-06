AfD-Sieg in Sonneberg - Das sagen die oberfränkische Nachbarn

Dreimal hatte die AfD in den vergangenen Wochen nach einem kommunalen Spitzenamt im Osten gestrebt – in Thüringen hat es nun geklappt: Dort stellen die Rechtspopulisten ihren ersten Landrat. Im Nachbarlandkreis von Oberfranken, im Kreis Sonneberg, gewann ihr Bewerber Robert Sesselmann am Sonntag die Landratswahl.

Coburgs OB Sauerteig: Negative Kommentare stehen mir nicht zu

Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) reagierte mit Zurückhaltung auf den Sieg der AfD. "Ich bin der Meinung, dass es mir als Oberbürgermeister der Stadt Coburg nicht zusteht, die mehrheitliche Entscheidung des Souveräns, nämlich der Bürger des Landkreises Sonneberg, negativ zu kommentieren oder gar die Wähler zu schelten", schrieb Sauerteig am Sonntagabend auf seiner Facebook-Seite.

Bei den gemeinsamen Fragestellungen der Stadt Coburg und dem Landkreis Sonneberg "werde ich in Verantwortung für die Bürger der Region Herrn Sesselmann ganz konkret in die Pflicht nehmen", betonte Sauerteig weiter. "Kommunalpolitik und das konkrete Lösen von Aufgabenstellungen in der Praxis vor Ort funktioniert nämlich nicht mit einem ausschließlichen Kurs des Dagegenseins und des Zeigens auf Berlin oder Erfurt."

Als Beispiel für die Zusammenarbeit nannte er den Klinikverbund Regiomed, zu dem neben oberfränkischen Kommunen auch die Thüringer Kreise Hildburghausen und Sonneberg gehören. Zudem ist Sonneberg als einziger Landkreis außerhalb Bayerns Mitglied der Metropolregion Nürnberg.

Coburgs CSU-Landrat will Wahlergebnis nicht kommentieren

Der Landrat von Coburg, Sebastian Straubel (CSU), will unterdessen noch keine Prognose abgeben, wie sich die bisher enge Zusammenarbeit mit dem Nachbarlandkreis Sonneberg in Thüringen weiterentwickeln wird. "Eine Prognose verbietet sich", teilte Straubel auf Anfrage mit. "Aus dem Nachbarlandkreis betrachtet, muss ich festhalten, dass für die Wahl in Sonneberg ganz offensichtlich regionale Themen keine nennenswerte Rolle gespielt haben."

Dabei mache gerade das die Kommunalpolitik aus, dass Entscheidungen vor Ort fielen und das Leben der Menschen beträfen. "Das ist in dieser Form außergewöhnlich und für eine Perspektive unserer Zusammenarbeit nicht hilfreich. Denn gerade auf regionaler Ebene haben wir in den vergangenen Jahren viel auf den Weg gebracht." Als Beispiel nannte er das "erfolgreiche Tourismusmarketing im Verein Coburg-Rennsteig".

Er könne deshalb nur für seinen Landkreis sprechen, sagte Straubel weiter: "Der Landkreis Coburg – und dafür stehe ich als Landrat – ist ein Landkreis, der den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Gänze fördert." Konkret kommentieren wollte Straubel die Wahl nicht, "ich nehme das Ergebnis zur Kenntnis".

Oberfrankens Grüne: Sonneberg-Ergebnis ist "bitter"

Oberfrankens Grüne bewerten das Ergebnis der Landratswahl in Sonneberg im benachbarten Thüringen als "bitter". Lösungen und Perspektiven biete die AfD nicht, nur Raum für Empörung, teilte Bezirkssprecherin Susanne Bauer mit. Man nehme das Ergebnis ernst. Mit Blick auf die Landtags- und Bezirkstagswahlen im Herbst in Bayern forderte Bauer zu einem "sachlichen Diskurs im Ringen um Lösungen für die Aufgaben unserer Zeit" auf.

AfD-Politiker Sesselman erhält knapp 53 Prozent der Stimmen

In einer Stichwahl erhielt Sesselmann am Sonntag nach dem vorläufigen Ergebnis 52,8 Prozent der Stimmen. Das teilte das Wahlamt mit. Der amtierende Landrat von der CDU, Jürgen Köpper, kam nur auf 47,2 Prozent, obwohl er von einer Parteienallianz unterstützt wurde. Sesselmann war wegen seines hohen Ergebnisses im ersten Durchgang als Favorit in das Rennen gegangen.

Robert Sesselmann ist 50 Jahre alt, Rechtsanwalt und derzeit AfD-Landtagsabgeordneter in Erfurt. Er stammt aus der Stadt Sonneberg. Als Chef der Kreisverwaltung muss er künftig vor allem Beschlüsse des Kreistages, aber auch von Landtag und Bundestag umsetzen. Außerdem kann er regionale Fragen klären wie die Kita-Betreuung oder die Sanierung von Gebäuden und Straßen.

Sonneberg ist Teil der Metropolregion Nürnberg

Sonneberg gehört als einzige Kommune außerhalb Bayerns zur Metropolregion Nürnberg. Der Landkreis Sonneberg ist zudem eng mit seinen fränkischen Nachbarkommunen verbunden - etwa über den Gesundheitsverbund Regiomed, der unter anderem Kliniken betreibt: Zu Regiomed hören neben dem Krankenhausverband Coburg und dem oberfränkischen Landkreis Lichtenfels auch die beiden Thüringer Kreise Hildburghausen und Sonneberg.