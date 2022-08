> Siebenjähriges Mädchen in München von Statue erschlagen

Siebenjähriges Mädchen in München von Statue erschlagen

In einem Hotel in München ist ein Mädchen von einer Steinstatue erschlagen worden. Warum die Statue im Innenhof des Hotels umfiel, muss noch ermittelt werden. Die Siebenjährige stammt aus Italien und war mit den Eltern auf Urlaubsreise in München.