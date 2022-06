Haßberge: Familie mit Kleinkind am Pfingstmontag verunglückt

Bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Königsberg in den Haßbergen ist am Pfingstmontag eine dreiköpfige Familie aus dem Landkreis Bad Kissingen zum Teil schwer verletzt worden. Das teilte das BRK Haßberge mit.

Gegen Wasserdurchlass und Telefonmast geprallt

Zu dem Unglück kam es demnach kurz vor 12.00 Uhr bei Holzhausen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Auto der Familie aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Wasserdurchlass geprallt. Anschließend wurde das Auto weiter geschleudert, bis es mit hoher Wucht gegen einen hölzernen Telefonmast prallte und diesen umknickte. Das BRK war der Meldung zufolge gerade wegen einer Vermisstensuche in der Nähe und deshalb sehr schnell am Unfallort.

Mutter und Zweijähriger schwer verletzt

Die Feuerwehr musste die 34-jährige Mutter aus dem Auto befreien. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Bamberg in eine Klinik geflogen. Ihr zweieinhalbjähriger Sohn erlitt eine Kopfverletzung und wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Der 36 Jahre alte Vater, der Fahrer des Autos, wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.

Beifahrersitz stark beschädigt und verformt

Laut BRK habe die Mutter auf der Rückbank gesessen, auf dem Beifahrersitz wäre sie "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schwer im Fahrzeug eingeklemmt worden". Die Fahrzeugfront und die Beifahrertür seien massiv beschädigt und deformiert, so dass die Frau dort womöglich noch schwerer verletzt worden wäre, so das BRK. Die Straße blieb nach dem Unfall rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.