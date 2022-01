Serie von Bankeinbrüchen: Polizei gründet Ermittlungsgruppe

Seit Wochen häufen sich in Niederbayern Einbrüche in Banken. Unbekannte dringen gewaltsam ein und machen sich an Geldautomaten zu schaffen - zuletzt am Donnerstagabend in Baierbach. Die Polizei hat jetzt eine eigene Ermittlungsgruppe geründet.