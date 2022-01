Einbruchserie in niederbayerischen Banken geht weiter

Seit Wochen ermittelt die Polizei wegen ungeklärter Einbrüche in Bankfilialen in Niederbayern. Jetzt ist ein neuer Fall hinzugekommen: Ein oder mehrere Täter sind in eine Bank in Tann im Kreis Rottal-Inn eingestiegen. Die Beute: mehrere Zehntausend Euro.

Einen Geldautomaten geknackt

Nach ersten Erkenntnissen gelangten der oder die Einbrecher in der Nacht von vergangenen Freitag auf Samstag über eine Außentüre in das Innere der Bank. Dort öffneten sie gewaltsam einen Geldautomaten. Ein zweiter Geldautomat hielt dem Angriff stand. Die Unbekannten erbeuteten mehrere Zehntausend Euro in bar und flohen anschließend. An den beiden Geldautomaten entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Polizei prüft Zusammenhang mit anderen Einbrüchen

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Außerdem prüfen die Beamten, ob Tatzusammenhänge mit den jüngsten Einbrüchen in anderen Städten und Gemeinden in Niederbayern bestehen.

Zuletzt hatte es ähnliche Falle in Buch am Erlbach und Hohenthann im Kreis Landshut, in Falkenberg und Roßbach im Landkreis Rottal-Inn, sowie in Ruderting im Landkreis Passau und Abensberg im Kreis Kelheim gegeben.