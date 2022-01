Wirbel um verkürzten Genesenen-Status: Das sagen Experten

Berufung auf die Impfempfehlung der Stiko

Eine der drei Quellen, die das RKI nennt, ist die Begründung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die empfohlene Verkürzung des zeitlichen Abstands für Auffrischungsimpfungen auf drei Monate. In dieser Begründung betont die Stiko, "dass es sich bei dem gewählten Abstand von frühestens drei Monaten um das Ergebnis einer Abwägung handelt".

Dafür sei berücksichtigt worden, dass sich die Schutzwirkung der Grundimmunisierung vermindere, aber auch die Tatsache, dass Daten "zur Dauer der Schutzwirkung der Auffrischimpfung gegenüber der Omikron-Variante" fehlten. Die Stiko verweist mehrfach auf die "derzeit begrenzte Datenlage". Auf BR24-Nachfrage beim RKI, ob es sich auch bei den drei Monaten für den Genesenen-Status ebenfalls um eine Abwägung handele, kam bis Mittwochabend keine Antwort.

Auch aus einer anderen vom RKI angeführten genannten Quelle, einer britischen Studie mit 44.000 Beschäftigten im Gesundheitswesen, lässt sich kein Drei-Monats-Zeitraum herauslesen, wohl aber dass Wiederinfektionsraten insgesamt deutlich zugenommen hätten "und zwar überproportional zur Zunahme der Erstinfektion". Omikron wird in diesem britischen Report nicht herausgerechnet, weil es Ursache für nahezu alle Corona-Infektionen sei.

Virologe Timm: "Sicher am Nachimpf-Termin orientiert"

"Mit der Omikron-Variante gibt es neue Rahmenbedingungen", sagt Jörg Timm, Studienleiter am Institut für Virologie des Universitätsklinikums Düsseldorf, im BR24-Gespräch. Es handele sich um eine Variante mit Immunflucht – im Fachbegriff Immun-Escape. Das bedeutet: Antikörper binden sich nicht so gut an das Virus. Die Schutzwirkung durch eine bereits durchgemachte Infektion oder Impfung wird deutlich reduziert. Daher ist die Strategie gegen diese Variante, die Antikörperzahl möglichst hoch zu halten.

Einen Zeitrahmen, wann auf den Tag genau, Genesene kaum mehr vor einer erneuten Infektion geschützt seien, geben Studien nach Auskunft von Timm nicht her. "Hier hat man sich sicher an dem empfohlenen Nachimpf-Termin orientiert", so der Virologe. Damit würde bei den ohnehin vielen Regeln nicht noch eine neue Frist dazukommen.

Antikörperspiegel nimmt ab

Grundsätzlich wisse man, dass die Immunität – vor allem der Antikörperspiegel – bei Geimpften und auch bei Genesenen nach einer gewissen Zeit abnehme. Um einen guten Schutz gegen das Coronavirus zu haben, werde mit Nachimpfungen der Antikörperspiegel wieder angehoben. Das gelte auch für Genesene. Deshalb werde auch dieser Gruppe empfohlen, sich idealerweise drei Monate nach der Covid-Infektion impfen zu lassen.

Der Peak an Antikörpern sei in der Regel nach zwei bis vier Wochen zu beobachten – nach einer Impfung liege er etwas höher als nach einer Erkrankung. Dann sinke der Antikörperspiegel innerhalb der ersten drei Monate auf einen deutlich niedrigen Wert ab. Timm betonte, dass es in den Reaktionen eine große Bandbreite gebe und man den genannten Verlauf als Durchschnitt betrachten müsse.

Individuell könne das durchaus anders sein. Der Virologe merkt auch an, dass das Anheben des Antikörperspiegels vor allem mit Blick auf eine mögliche Infektion und die Weitergabe einer Infektion geschehe. Der Schutz vor schweren Verläufen hingegen hänge nicht so sehr von den Antikörpern ab, sondern vielmehr von T-Zellen.