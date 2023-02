SEK in Bissingen: Polizei nimmt Mann aus Reichsbürger-Szene fest

Bei einem SEK-Einsatz im Bissinger Ortsteil Hochstein, im Landkreis Dillingen, hat die Polizei gestern Abend einen Mann aus der sogenannten Reichsbürger-Szene festgenommen. Das hat die in diesem Fall zuständige Staatsanwaltschaft Stuttgart dem BR am Nachmittag bestätigt. Ein Zusammenhang zu möglicherweise geplanten Anschlägen auf Strommasten in Bayern gibt es laut der Staatsanwaltschaft nicht.

Festgenommener ist nicht vor Gericht erschienen

Vielmehr ist der 46-Jährige nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht zu einer Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht im baden-württembergischen Ellwangen erschienen. Der Mann wohnt in Neresheim (Ostalbkreis, Baden-Württemberg) und hat sich gestern Abend in Hochstein aufgehalten. Deshalb der baden-württembergische Polizeieinsatz auf bayerischer Seite.

Verdacht auf Volksverhetzung und unerlaubter Waffenbesitz

Wie das Amtsgericht Ellwangen dem BR mitteilte, wird dem 46-Jährigen unter anderem Volksverhetzung, der unerlaubte Besitz von Schusswaffen und Munition, der Handel mit Schusswaffen und der Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen vorgeworfen. Der Angeklagte ist laut Amtsgericht dem Reichsbürger-Milieu zuzuordnen. Er befinde sich nun in Haft, die Verhandlung solle so schnell wie möglich – im März oder April – stattfinden.

Laut Stuttgarter Staatsanwaltschaft wurden bei der Durchsuchung des Wohnhauses, in dem sich der Mann gestern Abend aufgehalten hat, mehrere Gegenstände sichergestellt, die unter das Waffengesetz fallen könnten.