Anschlag auf Infrastruktur geplant? Großeinsatz in Prepper-Szene

290 Einsatzkräfte der Polizei haben am Morgen mehrere Wohnungen im Landkreis Neumarkt durchsucht. Hintergrund des Großeinsatzes waren laut Polizeipräsidium Oberpfalz Hinweise darauf, dass dort möglicherweise Anschläge vorbereitet wurden.

Mehrere Waffen und Munition sichergestellt

Die Polizei spricht von möglichen Sabotagehandlungen an "kritischer Infrastruktur der Bundesrepublik Deutschland". Die Polizei stellte mehrere Schusswaffen und Munition sicher, außerdem mehrere erlaubnisfreie Waffen. Verdächtigt werden sechs deutsche Männer im Alter zwischen 34 und 59 Jahren. Bei ihnen handelt es sich möglicherweise um sogenannte Prepper. Ein Teil von ihnen besaß die Schusswaffen legal.

Keine Hinweise auf terroristisches Motiv

Die Durchsuchungsaktion habe zur "polizeilichen Gefahrenabwehr" stattgefunden und wurde mit richterlichem Beschluss durchgeführt, heißt es in einer Meldung der Polizei. Konkrete Hinweise auf ein terroristisches Motiv oder eine terroristische Organisation gibt es laut Polizei aktuell nicht. An der Durchsuchungsaktion waren auch Kräfte der Bereitschaftspolizei sowie Spezialeinheiten aus Baden-Württemberg und Bayern beteiligt. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

💡 Was sind Prepper?

Der Begriff "Prepper" wird aus dem Englischen abgeleitet und bedeutet soviel wie "to be prepared" (vorbereitet sein). Diese Szene stammt ursprünglich aus den USA. Prepper bereiten sich auf einen von ihnen erwarteten Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung vor. Sie bezweifeln, dass in solchen Fällen die staatliche Krisenvorsorge funktioniert. Deshalb legen sie Lebensmittel- und Waffenvorräte an und machen Überlebenstrainings. Sie werden teilweise dem rechtsradikalen Spektrum oder der "Reichsbürger"-Bewegung zugeordnet.