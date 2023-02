Jetzt offiziell: BMW baut neues Werk im Gäuboden

Jetzt ist es fix: BMW baut das neue Batteriemontage-Werk in den niederbayerischen Gemeinden Irlbach und Straßkirchen, im Gäuboden. Ein BMW-Sprecher bestätigte am Donnerstag auf BR-Anfrage: "Wir waren beim Notar."

BMW und Gemeinden wollen Anwohner informieren

Demnach hat der Automobilkonzern ein insgesamt 105 Hektar großes Grundstück im Landkreis Straubing-Bogen gekauft. Nun wollen die beiden Gemeinden Irlbach und Straßkirchen die insgesamt etwa 4.000 Bürger über das neue BMW-Werk informieren: Am Freitag, den 3. März, findet hierzu von 15 bis 19 Uhr ein Infomarkt in der Sporthalle Straßkirchen statt.

Dort sollen unter anderem Fragen wie "ökologische und nachhaltige Standards" oder "wie kann das Werk ausschauen" beantwortet werden. BMW wird sich beteiligen.

Pläne für neues BMW-Werk sind umstritten

Das geplante BMW-Werk ist umstritten: Während unter anderem Bauminister Christian Bernreiter (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) wirtschaftliche Vorteile für die Region sehen, regt sich bei Anwohnern vor Ort Widerstand.

Sie haben sich zur Interessensgemeinschaft "Lebenswerter Gäuboden" zusammengeschlossen und protestieren vor allem gegen den Flächenverbrauch. Es würde "unserem Dorf und der gesamten Region einen gewaltigen Strukturwandel aufzwingen", beklagen die Initiatoren.

Erst diese Woche hatte der Landesbund für Vogelschutz ein Raumordnungsverfahren gefordert.

Nach dem Kauf des Grundstücks beginnt jetzt das Bauleitverfahren. Für die Genehmigung sind die beiden Gemeinden und das Landratsamt Straubing-Bogen zuständig.

2024 soll mit dem Bau begonnen werden

BMW will ab 2024 den Bau des neuen Montage-Werks für Auto-Akkus starten. 1.000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Die BMW-Group beteuert, dass die Akku-Produktion nicht in die bereits bestehenden Werke Regensburg, Landshut oder Dingolfing integriert werden könne. Deswegen sei der Neubau von Industrieanlagen notwendig.

BMW betont in einer Mitteilung, das neue Werk werde einer der nachhaltigsten Produktionsstandorte. Geplant seien Photovoltaik-Anlagen, Grünstrom und Wärmespeicher, Gebäudedächer sollen begrünt werden, Ausgleichsflächen seien vorgesehen.

Akkus für E-Autos sind groß und schwer

Ähnliche Batteriefabriken für E-Autos errichtet BMW auch im ungarischen Debrecen, nahe dem US-Werk Spartanburg, in Mexiko und in China. Weil die Akkus groß und schwer sind, versuchen Autobauer sie möglichst nahe an den Autowerken anzusiedeln.

Irlbach und Straßkirchen liegen an den Autobahnen A3 und A92.