Signa-Pleite: Münchens OB Reiter sorgt sich um Mitarbeiter

Ausbleibende Förderung von Baugenossenschaften

Ein weiteres kommunalpolitisches Thema am Sonntags-Stammtisch war die ausbleibende Finanzierung von Baugenossenschaften. Durch die Haushaltssperre fehlen 15 Millionen Euro, die der Bund über die KfW an Baugenossenschaften vergeben wollte. Die Zukunft dieser Förderung ist ungewiss. In München sind viele Familien betroffen, die jahrelang auf Genossenschaftsanteile und damit auf eine bezahlbare Wohnung gespart haben. Deren Träume seien nun "zerplatzt wie Seifenblasen", kritisierte Reiter. "Wir reden von 15 Millionen Euro bei einem Loch von 17 Milliarden Euro im Haushalt. Das ist einfach Irrsinn." In einer Stadt wie München, in der sich viele Menschen keine Wohnung leisten könnten, sei das bitter.

Reiter will Förder-Absage des Bundes "nicht so stehen lassen"

Auf die Nachfrage von Ski-Legende Christian Neureuther, ob die Stadt München bei der Finanzierung durch Einsparungen an anderen Stellen im Haushalt nicht einspringen könnte, ging Reiter nicht direkt ein. Er verwies auf die kürzlich beschlossenen Ausgaben für das "Klimabudget" der Stadt München in Höhe von rund 620 Millionen Euro. Reiter bezeichnete es als "mega ärgerlich", dass der Bund den im Vergleich dazu geringeren Betrag von 15 Millionen nicht zur Verfügung stellen möchte. Reiter hat Zweifel daran, dass der Bund daran festhält: "Ich glaub’s auch noch nicht und ich will das auch gar nicht so stehen lassen."