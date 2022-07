In Augsburg wird der Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge knapp

Menschen aus der Ukraine sind weiter auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat. Doch die Stadt Augsburg hat große Probleme, diesen Menschen ein Dach über dem Kopf zu vermitteln. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind in Augsburg rund 4.500 Menschen erstmals registriert worden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Damit seien die Unterbringungskapazitäten Augsburgs weitgehend erschöpft.

In anderen Bundesländern gibt es noch Platz

Weil es andernorts, auch in anderen Bundesländern, aber noch freien Wohnraum gebe, werden die Neuankömmlinge aus der Ukraine nach dem so genannten Königsteiner Schlüssel umverteilt. Dabei kommt bundesweit das IT-System "FREE" zum Einsatz, mithilfe dessen die Menschen automatisch dorthin verteilt werden, wo noch freie Kapazitäten bestehen. Für Flüchtlinge aus anderen Ländern werden in Augsburg noch Unterbringungsmöglichkeiten freigehalten.

Wer Verwandte in der Nähe hat, kann in der Region bleiben

Berücksichtigt wird, wenn Geflüchtete in Deutschland Eltern oder Kinder haben, in deren Nähe sie gerne leben möchten. Menschen, die bereits in Augsburg untergekommen sind, dürfen in der Stadt bleiben. Die Stadt weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass sie dringend auf der Suche nach Wohnraum für mindestens 20 Personen zum Anmieten ist. Die Mieten werden bei Ukrainern vom Jobcenter getragen.