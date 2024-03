Schwertangriff in Neu-Ulm: Opfer nicht mehr in Lebensgefahr

In einem Bistro in Neu-Ulm soll ein 28-jähriger Mann am Mittwochabend drei Personen teils lebensgefährlich mit einem Schwert verletzt haben. Ein 55-Jähriger und ein 81-Jähriger mussten umgehend operiert werden.

Mittlerweile befindet sich der 55-jährige Mann, der zunächst von einem Angreifer lebensgefährlich verletzt wurde, in einem stabilen, aber weiterhin kritischen Zustand. Akute Lebensgefahr bestehe derzeit nicht mehr. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Freitag auf Nachfrage mit. Das zweite Opfer des Angriffs, ein 81-Jähriger, liege ebenfalls noch im Krankenhaus, sei jedoch ansprechbar. Ein weiterer Gast im Alter von 56 Jahren, der den Angreifer überwältigt hatte, kam mit einer leichteren Schnittverletzung davon. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln derzeit gegen den Tatverdächtigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Attacken auf Gäste: Wahllos oder doch gezielt?

Zum Hintergrund der Tat kann die Polizei noch keine Angaben machen, es werde im Moment ermittelt, ob sich der Tatverdächtige und die Opfer kannten. Der Mann war gegen 22 Uhr in ein Bistro gegangen, hatte dort alkoholische Getränke konsumiert und das Lokal nach gut einer Stunde wieder verlassen. Offenbar bewaffnete er sich dann in seiner nahegelegenen Wohnung mit einem sogenannten Katana-Schwert, einem japanischen Langschwert. Auf dem Rückweg ins Bistro soll er einen Passanten bedroht haben. Dieser flüchtete und informierte die Polizei.

Gegen 23.20 Uhr wieder im Bistro angekommen, attackierte der Täter "ohne ersichtlichen Grund zwei Gäste, bevor er von einem weiteren Gast überwältigt und zu Boden gebracht wurde", wie die Polizei den weiteren Hergang schilderte.

Tatverdächtiger mittlerweile in psyichiatrischer Einrichtung

Kurz darauf trafen Einsatzkräfte der Polizei Neu-Ulm ein und nahmen den Angreifer widerstandslos fest. Um Augenzeugen im Bistro zu betreuen, zog die Polizei Neu-Ulm Fachkräfte der Betreuungsgruppe der Polizei und eines Kriseninterventions-Teams hinzu.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 28-Jährigen, der anschließend in ein Bezirkskrankenhaus kam.