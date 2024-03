"Sie hassen Deutschland" – Eklat um schwäbische AfD-Bezirksrätin

"Sie verachten unser Land. Sie alle hassen Deutschland!" Mit diesen Worten soll die AfD-Bezirksrätin Gabrielle Mailbeck Mitglieder des Kultur- und Europaausschusses am Dienstagabend beleidigt haben, so eine Mitteilung des Bezirks Schwaben. Als es um das Förderbudget zur Antisemitismusprävention gegangen sei, sei es zum Streit zwischen ihr und Vertretern der weiteren Parteien gekommen.

AfD-Bezirksrätin fragt nach Begriffsklärung "Extremismus"

Vor dem Hintergrund des Anstiegs antisemitisch motivierter Straftaten in Deutschland hatten die Fraktionen von CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen ein Budget in Höhe von 50.000 Euro zur Prävention von Antisemitismus bei Jugendlichen in Bayerisch-Schwaben gefordert. Die Prävention sollte um die Bereiche Diskriminierung und Extremismus erweitert werden.

Daraufhin habe sich die AfD-Bezirksrätin erkundigt, was mit "Extremismus" gemeint sei.

Bezirkstagspräsident Sailer bezieht sich auf extremistische JA

Bezirkstagspräsident Martin Sailer (CSU) habe entgegnet: "In einer Zeit, in der die Jugendorganisation einer Partei, die auch hier im Gremium sitzt, als gesichert extremistisch eingestuft wird, benötigen wir Prävention an Schulen ganz dringend."

Wie es in der Mitteilung des Bezirkstags heißt, spielte Sailer damit auf die Junge Alternative (JA) an, die vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert extremistisch eingestuft werden darf. Demnach halte die JA an einem "völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriff" fest. Eine zentrale politische Vorstellung der JA sei der "Erhalt des deutschen Volkes in seinem ethnischen Bestand". Dies stelle einen Verstoß gegen die Menschenwürde dar, so die Begründung der Verfassungsschützer.

Bezirksrätin: "Sie alle hier hassen Deutschland"

Bezirksrätin Mailbeck entgegnete laut der Mitteilung des Bezirks Schwaben auf Sailers Aussage, dass diese jungen Menschen nur friedlich für ihr Land und ihre Heimatliebe einstehen würden und die wahren Patrioten seien. An die Ausschussmitglieder gewandt habe sie gesagt: "Sie verachten unser Land. Sie alle hier hassen Deutschland!"

Bezirkstagspräsident Martin Sailer habe Bezirksrätin Mailbeck wiederholt aufgefordert, sich zu entschuldigen und die Aussage zurückzuziehen. Das habe Mailbeck mit den Worten "selbstverständlich nicht" explizit abgelehnt. Daraufhin brach der Bezirkstagspräsident die Sitzung ab und vertagte die Fortsetzung auf einen späteren Zeitpunkt.