Schwere Brandschutzmängel: Schule in Treuchtlingen geschlossen

Ab Montag Distanzunterricht

Die Schülerinnen und Schüler von Mittel- und Realschule sowie des Gymnasiums sollen spätestens ab Montag im Distanzunterricht beschult werden. Ziel sei es aber, so schnell wie möglich in den Präsenzunterricht zurückzukehren, versicherte Reutner. Die Verantwortlichen würden an verschiedenen Lösungen arbeiten. So habe die Stadt Treuchtlingen bereits Räumlichkeiten angeboten. Auch eine Containerlösung sei denkbar.

Nach den Herbstferien sollen bereits die Abschlussklassen aller Schulzweige im Fachtrakt der Schule in den Präsenzunterricht zurückkehren. Die Senefelder Schule wird seit rund acht Jahren neu gebaut. Fertiggestellt sind der Fachtrakt und die Turnhalle. Der Bau mit den Klassenzimmern entsteht gerade. Der soll in rund zwei Jahren fertig sein.