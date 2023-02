RKT-Erkundungstrupp klärt medizinischen Bedarf nach Erdbeben

Das private Regensburger Rettungsdienstunternehmen RKT hat am Mittwoch ein Erkundungsteam in das türkische Erdbebengebiet geschickt. Das Team ist am Vormittag vom Flughafen Nürnberg aus gestartet. Die Regensburger Retter werden voraussichtlich in der besonders betroffenen Region Hatay eingesetzt, wie Gökhan Altincik vom RKT vor dem Abflug sagte.

Fünfköpfige Vorhut aus Regensburg

Das fünfköpfige Team werde zunächst die Lage vor Ort erkunden und dann entsprechend Kräfte und Material nachfordern. "Wir werden schauen: Wo wird die Hilfe gebraucht", sagte Altincik.

"Ich gehe rein, um zu helfen. Es ist eine sehr große Tragödie. Wir können etwas tun, also tun wir auch was. Wir haben schnell alles zusammengepackt. Vorbereiten kann man das nicht." Gökhan Altincik, RKT Rettungsdienst

Zu dem fünfköpfigen Erkundungsteam gehören Techniker, Mediziner und Fachleute für die psychosoziale Notfallnachsorge der Einsatzkräfte. Im Gepäck haben sie Notfallrucksäcke für den Erstangriff, falls sie vor Ort erste Hilfe leisten müssen, sagte RKT-Betriebsleiter Tim Christen.

Die RKT-Experten rechnen damit, dass sie fünf bis sieben Tage für die Bedarfserkundung benötigen. Ihr Ziel sei es, eine geeignete Klinik zu finden, in der die Regensburger Einsatzkräfte mit ihrem Knowhow helfen können.

Space Eye sammelt Spenden

Unterdessen hat auch die Regensburger Hilfsorganisation Space-Eye eine Spendensammlung für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gestartet. Space-Eye plane den Transport von Hilfsgütern in die betroffenen Regionen, teilte die Organisation mit. Dabei wolle man mit örtlichen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten.

Die Spenden werden über die Website des Vereins eingeworben. Mit dem Geld sollen dann besonders dringend benötigte Güter beschafft werden, dazu gehören laut Space-Eye unter anderem Decken, Schlafsäcke, Winterbekleidung, Babynahrung und Verbandsmaterial. Hilfsgüter können auch direkt bei Space-Eye abgegeben werden, Sammelstellen gibt es in Regensburg, Weiden, Parsberg und Straubing.