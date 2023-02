Mehr als 8.700 Tote nach Erdbeben - Kritik an Erdogan wächst

Am Dienstag hatte Erdogan einen dreimonatigen Ausnahmezustand für die zehn vom Erdbeben betroffenen Regionen ausgerufen. Er hatte zudem vor der Verbreitung von "Fake News" gewarnt und angekündigt, dass man sich diese merken und "das Notizbuch öffnen" werde, wenn der Tag gekommen sei.

Mehr als 16.000 Rettungsteams im Einsatz

Nach Angaben von Vizepräsident Oktays sind rund 16.150 Rettungs- und Suchteams im Einsatz - sie seien in alle betroffenen Provinzen und Bezirke entsandt worden. Insgesamt seien rund 60.000 Helfer vor Ort. Der Regierungspolitiker sagte, dass in der Nacht zu Mittwoch internationale und lokale Teams vor allem in die Provinzen Adıyaman, Hatay und Kahramanmaraş gebracht würden, teils auf dem Luftweg. Die Wetterbedingungen ließen solche Flüge zu, was die Arbeit erleichtere. Das betroffene Gebiet ist riesig, in einigen Gebieten ist trotz der türkischen und internationalen Anstrengung noch keine Hilfe abgekommen.

Schätzungen: 150.000 Menschen obdachlos

Mit einer Stärke von 7,7 bis 7,8 hatte das Beben am frühen Montagmorgen das Gebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Am Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,5 in derselben Region. Tausende Gebäude stürzten ein. Nach Schätzungen sind rund 150.000 Menschen obdachlos geworden. Temperaturen um den Gefrierpunkt machten den Überlebenden im Katastrophengebiet zusätzlich zu schaffen, viele haben kein Dach mehr über dem Kopf. Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst langsam deutlich.

Botschafter dankt für Hilfe

Auch deutsche Hilfsteams nahmen ihren Einsatz auf. Helfer der Organisation I.S.A.R. seien an der Rettung einer verschütteten Frau beteiligt gewesen, teilte die Organisation mit, die in der heftig getroffenen Stadt Kırıkhan nahe der türkisch-syrischen Grenze hilft. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sicherte Präsident Erdogan weitere Unterstützung zu.

Der türkische Botschafter in Deutschland, Ahmet Başar Şen, zeigte sich beeindruckt von der Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Das türkische Volk sei sehr dankbar und "überwältigt von der raschen Unterstützung unserer Nachbarn und Freunde in der jetzigen Notsituation", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

In Syrien noch Hunderte Familien unter Trümmern

Retter in Syrien vermuten, dass noch immer Hunderte Familien unter den Trümmern begraben sind. Eines der am schwersten betroffenen Gebiete ist die von Rebellen kontrollierte Region Idlib, in der sich staatliche Nothilfe wegen der verfeindeten Kräfte im Bürgerkrieg schwierig gestaltet. Nach mehr als elf Kriegsjahren kontrollieren die Regierungstruppen des Machthabers Baschar al-Assad wieder rund zwei Drittel Syriens.

Wie können Hilfslieferungen ins Bürgerkriegsland gebracht werden?

Sorge bereitet zusätzlich die Frage, wie internationale Hilfe ins Bürgerkriegsland Syrien gebracht werden kann, derzeit ist nur ein Grenzübergang, der Übergang Bab al-Hawa, offen, der am Dienstag wegen zerstörter Straßen aber blockiert war. Die USA erklärten, sie wollten zusammen mit Partnerländern Nothilfe auch für Syrien bereitstellen. Washington werde aber nicht mit der Regierung von Machthaber Baschar al-Assad zusammenarbeiten, betonte Außenminister Antony Blinken. "Die Hilfe geht an das syrische Volk, nicht an das dortige Regime."

Die Vereinten Nationen prüfen nach eigenen Angaben "alle Wege", um humanitäre Hilfe in den vom verheerenden Erdbeben betroffenen Nordwesten Syriens zu bringen. Bab al-Hawa ist der einzige Grenzübergang, über den die UN aktuell Hilfsgüter in die Gegend bringen können.

Die Vereinten Nationen bereiteten jedoch einen Konvoi vor, der die Konfliktlinien innerhalb Syriens überqueren solle, sagte erklärte UN-Sprecher Stéphane Dujarric. Dies würde vermutlich eine neue Vereinbarung mit al-Assad nötig machen, dessen Truppen die von Aufständischen gehaltenen Gebiete belagern. Laut Dujarric haben die UN 25 Millionen Dollar (rund 23,2 Millionen Euro) aus ihrem Nothilfefonds für Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien freigegeben.

Telekom erlässt Kosten für Anrufe in Erdbebengebiete

Als Reaktion auf das Erdbeben erlässt die Deutsche Telekom nach eigenen Angaben vorerst die Kosten für Telefonate in die beiden Länder. "Aufgrund der aktuellen Lage und der großen Herausforderung für die Beteiligten schaltet die Telekom allen Telekom- und congstar-Kunden rückwirkend ab dem 06.02.2023 (00.00 Uhr) bis zum 15.02.2023 (24.00 Uhr) Telefonate und SMS aus Deutschland in die Türkei und nach Syrien über das Mobilfunk- und Festnetz der Telekom kostenfrei", teilte das Telekommunikationsunternehmen mit. Auch Anrufe aus der Türkei und Syrien heraus sind laut einem Tweet vorübergehend kostenfrei.

