Erdbeben in der Türkei: Erwartbar, aber nicht vorhersehbar

Tiefe des Erdbebens spielt eine Rolle

Die Ausmaße der Zerstörung hängen unter anderem mit der Tiefe des Erdbebens zusammen. Das jüngste Beben ereignete sich laut Experten in einer Tiefe von 10 bis 15 Kilometern. "Wenn wir dasselbe Beben in 100 Kilometern Tiefe gehabt hätten, hätten wir es wesentlich weniger an der Erdoberfläche gespürt", so die Charlotte Krawczyk. Aber auch der Untergrund, auf dem Häuser gebaut werden, spielt eine Rolle, also ob Gebäude auf festem, lockerem Gestein oder etwa Sand gebaut sind. "Je nachdem was ich habe, kann sich die Bodenbewegung verstärken oder besser abgefangen werden", sagt Krawczyk.

Erdbebensichere Bauten notwendig

Und natürlich spielt auch die Art der Bebauung eine große Rolle: Nach dem Erdbeben von 1999 sind in der Türkei Bauvorschriften verschärft worden. Damals hatte sich herausgestellt, dass beim Bau teilweise gepfuscht wurde, zum Beispiel an stabilisierenden Materialien gespart oder tragende Wände entnommen wurde, um mehr Platz zu schaffen. Viele Häuser sind aber älter und entsprechen damit nicht den neuesten Vorschriften. Zudem wird befürchtet, dass sich Bauunternehmen nicht immer an die neuesten Vorgaben gehalten haben. Dies könnte möglicherweise eine Erklärung dafür sein, dass teilweise auch neue Bauten wie hier in Malatya eingestürzt sind.